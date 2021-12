Serge Beynaud et Bebi Philip arrivent avec un nouveau style Coupé-décalé

L'arrangeur chanteur Bebi Philip vient de dévoiler une chanson qu'il a réalisée avec un autre arrangeur chanteur qui n'est autre que Serge Beynaud.

Bebi Philip et Serge Beynaud présentent ''Baremenbara"

''Baremenbara '', c'est le titre de la chanson que propose Bebi Philip en cette période de fin d'année. Ce morceau réalisé en featuring avec Serge Beynaud, a été rendu publique ce vendredi 10 décembre 2021 sur la chaîne YouTube de Mister Bbp.

C'est donc dans un ''nouveau style coupé-décalé '' que Bebi Philip, l'arrangeur du titre à succès "Kpangô" de Dj Arafat et Debordo Leekunfa, et Serge Beynaud, entendent faire vibrer les mélomanes durant les fêtes de fin d'année.

Hormis ce featuring avec Bebi Philip, le mannequin des arrangeurs prépare un concert live prévu pour le 18 décembre au palais de la Culture de Treichville. Cet événement bénéficie déjà du soutien de plusieurs célébrités qui ont fait des vidéos pour inviter le public au concert de cette légende vivante du Coupé décalé.

Il s'agit des artistes Fior de Bior, Didi B Shado Cris et Vitale; des internationaux ivoiriens Serey Die Geaoffroy, Deli Simon et Boni Wilfried; et du boxeur camerounais, Alain Ngalani (quadruple champion du monde de Muay Thai et quadruple champion du monde du Kickboxing poids lourd).