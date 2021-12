Congés anticipés : Le FPI condamne les auteurs et propose sa panacée

Le FPI s'indigne fortement du phénomène des congés anticipés, qui est la résultante du « déclin des valeurs morales et civiques ». Le parti d'Affi N'Guessan, dans une déclaration produite, le dimanche 12 décembre 2021, invite les acteurs du système à assumer, chacun, leurs responsabilités.

Le FPI invite les élèves à « continuer sereinement les cours jusqu'au vendredi 17 décembre 2021 »

Ces dernières années, l'école ivoirienne est fortement perturbée par un fléau pernicieux, celui des congés anticipés. À l'orée des congés de Noël de cette année scolaire, de nombreux élèves, dans l'optique de partir en congés plus tôt que prévu, se sont adonnés à des actes de violences à nulle autre pareille. Les exemples les plus patents sont l'attaque à coups de pierres de la brigade de gendarmerie par des élèves dans la localité de Taabo (centre) et la découverte d'une arme à feu en possession d'un élève de Terminale dans la ville de Dabou (sud).

Eu égard à tous ces faits à la limite de la déraison, le Front populaire ivoirien (FPI) est monté au créneau, dans un communiqué signé par le Secrétaire Général et Porte-parole, Issiaka Sangaré, pour condamner avec véhémence cette pratique aux antipodes des valeurs « autrefois inculquées aux apprenants ». Et ce, d'autant plus que ces « violences et violations flagrantes des droits et son lot d'intimidation, de frustration et d'agression » ne sont pas de nature à offrir de meilleures conditions d'apprentissages.

Aussi, tout en saluant les États généraux de l'Éducation initiés par Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, ainsi que « les mesures prises par le gouvernement, lors du conseil des ministres du mercredi 8 décembre 2021 », le parti à la rose dénonce un « manque d'anticipation dans le leadership que devrait incarner l'encadrement scolaire ».

« Le Fpi invite solennellement les syndicats scolaires à s'inscrire dans la sensibilisation des élèves afin de les amener à respecter le volume horaire qui permet l'acquisition des compétences et connaissances qui fondent le succès scolaire, et aussi de concevoir une éducation de qualité. Le Fpi invite les parents d'élèves à s'impliquer dans la quête de solutions durables », a proposé le parti dirigé par l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, avant d'interpeller directement les élèves en ces termes : « Le Fpi invite les élèves à continuer sereinement les cours jusqu'au vendredi 17 décembre 2021, jour fixé pour les congés de Noël. »