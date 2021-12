RGPH 2021: Pourquoi Kaba Nialé se satisfait avant la fin de l’opération

Le recensement général de la Population et de l'Habitat (RGPH), lancé le 8 novembre 2021 et qui s'achève le 14 décembre, enregistre, à ce jour, un taux de réalisation de plus de 90%, a annoncé la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, au cours d'un point de presse le 12 décembre à Abidjan.

Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2021: Plus de 90% de taux de réalisation

La ministre Nialé Kaba, qui intervenait après une tournée dans plusieurs quartiers d'Abidjan, a expliqué qu'à l'intérieur du pays, la barre des 95% a été atteinte dans plusieurs localités quand dans presque tous les quartiers d'Abidjan, le taux de réalisation est au delà de 90%. "A Abidjan, beaucoup de quartiers ont largement dépassé les 90 % (...). Le taux de 95% enregistré dans la plupart des localités de l'intérieur est en train d'être atteint à Abidjan", a fait savoir la ministre du Plan et du Développement. Ces chiffres traduisent les succès de l'opération, à en croire Nialé Kaba, qui a affirmé que "les objectifs ont été atteints", se félicitant de ce que "les statistiques sont satisfaisantes pour les partenaires".

A quarante-huit heures de la fin de l'opération, la ministre a tenu à faire une tournée dans cinq communes d'Abidjan, afin de s'assurer du bon déroulement de l'opération. Elle s'est rendue dans plusieurs familles en compagnie d'agents recenseurs afin de s'imprégner des conditions de travail des équipes sur le terrain, d'une part, et, d'autre part, d'encourager les agents recenseurs qui abattent un important travail depuis le démarrage de l'opération le 08 novembre dernier. Débutée le 08 novembre pour s'achever le 07 décembre 2021, l’opération de Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH) a été prorogée jusqu'au 14 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire pour permettre l’enrôlement des cas résiduels, avait annoncé la ministre Nialé Kaba, dans un communiqué, le 07 décembre 2021 à Abidjan.

’’Soucieux de l’exhaustivité de l’opération, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a marqué son accord pour une dernière prorogation de la période de ratissage pour permettre l’enrôlement de cas résidentiels. Ainsi, le Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH 2021) se poursuivra jusqu’au 14 décembre 2021’’, avait déclaré Nialé Kaba. En conclusion du point de presse, la ministre du Plan et du Développement a invité les populations non encore recensées à prendre toutes les dispositions utiles pour le faire avant le 14 décembre à minuit, date de fin de l'opération de recensement général de la Population et de l'habitat 2021.

Source : CICG