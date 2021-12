FECAFOOT: Voici le commando du président Samuel Eto’o

Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o Fils est à la tête d'un commando de 18 membres du Comité exécutif de l’instance camerounaise de football.

Diriger la Fecafoot, un vieux et précieux rêve de Samuel Eto’o

Samuel Eto’o réalise un de ses précieux rêves à savoir: diriger le football camerounais qu’il a longtemps servi en tant que joueur. L’assemblée générale élective de la Fécafoot, ouverte samedi 11 décembre à Mont Febe hôtel de Yaoundé, qui l’a vu porter à la tête de la fédération, s’est achevée le lendemain matin avec l’élection des membres du nouveau Comité exécutif. Il a été renouvelé à environ 90%, seuls quatre membres restent dans la nouvelle équipe dirigeante: Céline Eko, Abbo Mohamadou, Boubakary Bello et Gilbert Yankam.

L'ex-capitaine des Lions Indomptables s'est imposé devant Mbombo Njoya 43 voix contre 31. L'adversaire du "Pichichi" l'a félicité après son élection. "Je félicite Samuel Eto'o et lui souhaite plein de succès. [...] Merci aux acteurs du football et au personnel qui se sont dévoués à mes côtés, avec la conviction de donner au sport roi, une belle trajectoire. Je leur demande d’apporter à la nouvelle équipe, le concours utile pour que flotte plus haut le drapeau de notre pays", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

La composition du nouveau Comex

Président : Samuel Eto'o Fils (Région du Littoral)

1ère Vice- présidente : Céline Eko (Région du Sud)

2ème Vice-président : Boubakari Bello ( l’Extrême Nord)

3ème Vice- président : Arthur Djampir (Région de l’Est)

4ème Vice-président : Junior Njalla Quan (Sud-Ouest)

Membres du Comité exécutif

- Abbo Mohamadou (Représentant de la Région de l’Adamaoua)

- Soleil Roger Nyassa Nyassa ((Représentant de la Région du Centre)

- Yoki Onana ((Représentant de la Région du Centre)

- Guibaï Gatama (Représentant de la Région de l’Extrême-Nord)

- Abdoulaye Abdoul Razak (Représentant de la Région du Nord)

- Abdoul karimou (Représentant de la Région du Nord)

- Stéphane Foko Kamga (Représentant de la Région du Littoral)

- Daniel Mongue Nyamsi (Représentant de la Région du Littoral)

- Joseph Feutcheu (Représentant de la Région de l’Ouest)

- Norbert Kouedjou (Représentant de la Région de l’Ouest)

- Safia Kwemo (Représentant les clubs professionnels)

- Nkou Mvondo (Représentant les clubs professionnels)

- Félix Mbigha (Représentant de la Région du Nord-Ouest)

- Gilbert Yankam (Représentant les corps de métiers)