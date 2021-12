Côte d’Ivoire : Affaire Didier Drogba avare, quelle mauvaise foi!

Didier Drogba, la légende de foot, ancien capitaine des éléphants de Côte d’Ivoire, serait avare, selon ses détracteurs. La réalité est tout autre.

Didier Drogba, ces accusations farfelues de ses détracteurs

Difficile de parler du football ivoirien sans garder en esprit le nom de Didier Drogba. À côté de ses camarades Yaya et Kolo Touré ou Didier Zikora, l’ancien buteur de l’OM et de Chelsea a été durant plus d’une décennie la principale star des Éléphants de Côte d’Ivoire. Même si Yaya Touré a un palmarès non-négligeable en club, Drogba est lui célèbre pour avoir été toujours l’homme le plus important des différentes équipes dont il a porté le maillot.

Et l’ancien footballeur n’a pas attendu la fin de sa carrière pour montrer son attachement à la Côte d'Ivoire. Il a créé une fondation à travers laquelle il réalise de bonnes et grandes œuvres en faveur des plus pauvres. Sauf que dans cette même Côte d'Ivoire, il se trouve des individus à la culture douteuse pour dire que Didier Drogba ne partage pas son argent. Ces derniers voudraient peut-être voir l’ambassadeur de bonne volonté de l’ONU distribuer de l’argent dans les rues d’Abidjan pour on ne sait quelle raison.

Pourquoi Drogba ne fait plus de travaillement

À Abidjan et dans les autres villes du pays, certaines personnes se présentant comme fortunées n’hésitent pas à afficher une richesse intraçable. Ces individus, lors de cérémonies people, n’hésitent pas à déverser des billets de banques sur les artistes ou le public, juste pour se faire voir. Si au tout début de sa carrière de footballeur, au début de la montée en puissance du coupé décalé de feu Douk Saga, Didier Drogba a pu tomber dans la tentation en faisant du travaillement, il a très vite stoppé ce type de folie sur conseils de ses parents, agents et conseillers. Depuis lors, Didier Drogba aide certains artistes financièrement et sous différentes formes sans forcément le crier sur tous les toits.

En Côte d’Ivoire, il est la personnalité publique n’étant pas à une fonction dans l’administration ivoirienne mais qui pose des actes forts de solidarité. Didier Drogba a par exemple créé le Centre de santé spécialisé femmes et enfants Laurent Pokou d’Attécoubé. Il a financé l’École primaire publique Didier Drogba de Pokoukouamekro, dans la région de Gagnoa. L’ex-star de Chelsea a aussi fait don d’une petite Usine abritant une broyeuse multifonction pour plusieurs coopératives de femmes. Aux côtés de feu l’ancien président de l’OM, Pape Diouf, il a participé à la 8ème journée mondiale de lutte contre le paludisme au Tchad, opération lors de laquelle il a fait des dons. Didier Drogba, à travers sa fondation, a aussi financé la réalisation de 4 classes numériques en partenariat avec la Fondation IPPON. Ce sont les enfants de Vitrée, Cocody, et Bingerville (2) qui ont bénéficié de ces précieux dons.

Personne ne donne plus son argent que Didier Drogba en Côte d'Ivoire

Aucune autre personnalité publique en Côte d’Ivoire n’a fait preuve d’autant de générosité que Didier Drogba sur des actes aussi concrets. Mais certains individus auraient préféré que l’ancien capitaine de Galatasaray passe son temps à donner dans le m'as-tu-vu alors qu’il est déjà l’Ivoirien le plus connu au monde, loin devant Alpha Blondy, Magic System, Emma Lohoues ou encore Eudoxie Yao.

Pour les personnalités politiques ivoiriennes qui jouent de générosité dans leur région, les citoyens ivoiriens feraient mieux de s'interroger sur la provenance de leur argent. Certains n'hésitent pas à piquer dans les caisses publiques pour s'attribuer de bonnes œuvres. Une sorte de gentillesse avec l'argent des autres.