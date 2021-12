Prix de littérature jeunesse: François d'Assise Konan, grand vainqueur

L' écriain ivoirien François d'Assise Konan N'Dah est l'heureux lauréat de la première édition du Prix de littérature jeunesse, dénommé "Il était une fois", initié par Nimba édition. L'information a été rendue publique, mercredi 1er décembre dernier au cours d'une conférence de presse tenue à Abidjan Cocody.

François d'Assise Konan N'Dah a été désigné grand vainqueur de la première édition du Prix de littérature jeunesse dénommé "Il était une fois". Initié par Nimba Éditions, le concours a enregistré plus de 200 productions au nombre desquelles les 12 meilleures histoires ont été sélectionnées et soumises à l'approbation du jury.

Marguerite Abouet, auteure à succès d'"Aya de Yopougon" et "Akissi et Commissaire Kouamé", a présidé le jury du prix de littérature composée. Elle avait à ses côtés, éditeurs et libraires, des alliances françaises et des médias partenaires du prix, dont Canal+.

Une drôle de famille était le thème choisi pour la compétition . Le prix, à en croire les initiateurs, récompense l'imagination, l'humour et l'originalité d'un texte court de 50.000 signes maximum, à destination d'un public jeune (3-6 ans).

Selon Vincent Barbare, président de Edi8 et Edilis Côte d'Ivoire, ce prix de littérature jeunesse est un concours d'écriture inédit qui a eu lieu le 13 novembre 2021 en ligne dans 5 lieux, notamment à Abidjan à l'Institut français, à la bibliothèque Livre pour tous de Koumassi, à San Pedro, Korogho et Abengourou dans les alliances françaises.

Selon Vincent Barbare, l'objectif était de "dénicher des talents locaux et leur donner une vocation internationale". Il a souligné que "l'histoire lauréate sera publiée en 2022 chez l'édition à l'origine du concours et ses partenaires Gründ Jeunesse et Youscribe. Une double publication au sein des maisons d'Editis qui permettra à ce talent déniché par ce premier prix de littérature jeunesse, de rayonner au-delà des frontières".

Les histoires classées 2º , 3º , 4º et 5 ° seront publiées sur format numérique sur la plateforme du partenaire Youscribe. Une bibliothèque numérique qui propose un catalogue riche en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays d'Afrique francophone.

Cette première édition du Prix de littérature jeunesse est soutenue par plusieurs partenaires dont les éditions Nathan. Nimba éditions, à l'origine du concours, est une maison d’édition qui souhaite "partager l’extraordinaire vitalité de la création locale".