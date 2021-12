Miss Monde 2021 : MTN soutient Olivia Yacé, désaveu pour le Comici

À quelques heures de la finale de Miss monde 2021, Olivia Yacé reçoit le soutien de la compagnie de téléphonie MTN, sponsor du COMICI.

MTN affuble Miss Olivia Yacé de tous les superlatifs

La Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi proche d'une couronne de Miss Monde. Et c'est bien Olivia Yacé qui permet aux Ivoiriens de rêver et de croire en un sacre de leur compatriote. Ce rêve est d'autant plus réalisable que Miss Côte d'Ivoire 2021 a été élue Miss Monde Top Model 2021, lors d'un prime. Pour le Head to Head, la reine de a beauté ivoirienne a surclassé sa challenger colombienne en emportant le choix du jury.

Jeudi 16 décembre 2021, se tient à Porto Rico, la finale de Miss Monde 2021. Au nombre des candidates venues des quatre coins du monde, aussi belles les unes que les autres, l'Ivoirienne Olivia Yacé conserve toutes ses chances de décrocher le sacre. Toutes les couches sociales de la Côte d'Ivoire lui ont d'ailleurs exprimé leur soutien dans ce concours.

C'est pourtant cette bonne et dynamique ambiance qu'est venu casser le Comité Miss Côte d'Ivoire (COMICI) à travers un communiqué de presse dans lequel Victor Yapobi, président du Comité, se désole du fait que « la Miss 2021 et son prétendu staff ont décidé cette année, unilatéralement, de se passer de tous les moyens habituellement mis à disposition des Miss CI par le COMICI ». Et ce, à quelques heures du concours.

« Nous tenons à apporter notre soutien à 100% à Miss Côte d’Ivoire 2021 et Miss World Top Model 2021 : Miss Olivia Yacé », a déclaré la direction de Mobile Telephony Network (MTN), avant de préciser que « Miss Olivia Yacé incarne toutes les valeurs que nous prônons auprès de notre population féminine et de la Communauté », notamment le travail, l’excellence, le respect, l’endurance, la vision du succès, la proactivité, l’amour et la fierté humble pour qui vous êtes, ainsi que l’élégance et la beauté du corps, de l’esprit et de l’âme.

« Miss Olivia Yacé, vous avez tout notre soutien ! Nous vous souhaitons sincèrement d’être la gagnante de Miss Monde ! »