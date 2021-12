Cameroun : Samuel Eto'o crée l'émeute à Sangmelima

Moins d'une semaine après son élection à la tête de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football), Samuel Eto'o est arrivé en super star à Sangmelima le mercredi 15 décembre 2021.

Samuel Eto'o, super star à Sangmelima !

C'est dans sa nouvelle tenue de président de la FECAFOOT (Fédération camerounaise de football) que Samuel Eto'o a foulé le sol de Sangmelima, le chef-lieu du département du Dja-et-Lobo, dans la région du Sud. Le quadruple Ballon d'Or s'est rendu dans cette localité du Cameroun pour communier avec les populations.

Selon Daily News Cameroon, a été accueilli dans la liesse populaire. Des femmes, des hommes et des enfants ont tenu à témoigner leur attachement au nouveau patron du football camerounais. Les autorités traditionnelles, administratives et religieuses étaient aux côtés de Samuel Eto'o.

On note par ailleurs que l'ancien numéro 9 des Lions Indomptables du Cameroun a été également accueilli par André Noël Essian, le président du conseil d'administration de la Colombe du Dja et Lobo. L'ex-buteur du FC Barcelone était à la tête d'une délégation en compagnie de la première vice-présidente du comité exécutif de la FECAFOOT Céline Eko Mendomo. "Nous avons la ferme conviction qu'une nouvelle ère se lève dans notre football et nous ne ménageons aucun effort pour réussir notre mission avec en tête Samuel Eto'o", a-t-elle déclaré.

Le président nouvellement élu de la Fédération camerounaise de football a exprimé ses vifs remerciements à la population de Sangmelia à travers une publication sur son compte Instagram. "Merci Sangmelima pour vos bénédictions", a écrit le conjoint de Georgette Eto'o.