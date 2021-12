Cas de Covid-19 à la finale de Miss monde 2021: Ce qui a été décidé

La finale du concours Miss Monde 2021 qui devait se tenir, jeudi soir à Porto Rico, a été reportée. Une décision prise après que plusieurs reines de beauté dont la belle Olivia Yacé, sacré Miss Côte d'Ivoire 2021, ont été testées positives à la Covid- 19.

Les raisons du report de la finale de Miss Monde 2021

Miss Monde 2021 reporte temporairement la finale de la diffusion mondiale à Porto Rico en raison de l'intérêt pour la santé et la sécurité des concurrents, du personnel, de l'équipage et du grand public.

La finale sera reprogrammée au Porto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot dans les 90 prochains jours.

SAN JUAN, Porto Rico - Après avoir rencontré les virologues et les experts médicaux embauchés pour superviser l'événement Miss Monde 2021 et discuté avec le département de la santé de Porto Rico, les organisateurs de l'événement ont décidé de reporter la finale mondialement diffusée au Porto Rico Coliseum Jose Miguel Agrelot dans les 90 prochains jours.

Depuis hier, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en place dans le meilleur intérêt des concurrents, de l'équipe de production et des spectateurs, sachant que l'événement a augmenté les risques sur la scène et dans les loges. Cependant, après que d'autres cas positifs ont été confirmés ce matin après avoir consulté des responsables de la santé et des experts, la décision de report a été prise.

Selon les experts médicaux, la prochaine étape est la mise en quarantaine immédiate, en attendant l'observation et des tests supplémentaires conformément aux meilleures pratiques dans des situations comme celle-ci.

Une fois et seulement lorsque les candidats et le personnel sont autorisés par les responsables de la santé et les conseillers, les candidats et le personnel concerné retourneront dans leur pays d'origine.

"Nous sommes très enthousiastes et attendons avec impatience le retour de nos candidates, que nous avons appris à connaître et à aimer, pour concourir pour la couronne de Miss Monde dans un environnement sûr", a déclaré Julia Morley, PDG de Miss World Ltd.