Université d’Oxford: Qui est Patricia Kingori, 1ère professeur titulaire noire

C’est une première en 925 ans à l’Université d’Oxford. La chercheuse principale Patricia Kingori est devenue, ce trimestre, l'une des plus jeunes femmes à avoir obtenu un poste de professeure titulaire.

Une femme kenyane est entrée dans l’histoire à l’ Université d’Oxford au Royaume-Uni

Patricia Kingori, qui a été promue professeur titulaire, est devenue l’une des plus jeunes femmes de l’histoire vieille de 925 ans de l’Université Ivy-League à réaliser un tel exploit. Kingori est également devenue le plus jeune professeur noir des universités d’Oxford et de Cambridge.

L’université d'Oxford, située dans la ville du même nom, à 90 km au nord-ouest de Londres, dans le comté d'Oxford ou Oxfordshire, dans l'Angleterre du Sud-Est, est l'une des plus prestigieuses universités sur le plan mondial. Elle est également la plus ancienne université britannique.

Qui est la kenyane Patricia Kingori, Sociologue et Professeur à l’Université d’Oxford

La chercheuse principale a également reçu une distinction historique en reconnaissance de la qualité et de l’impact mondial de ses recherches dans le monde universitaire et dans d’autres domaines. Elle s’est félicitée de la promotion et de la reconnaissance, exprimant sa plus grande gratitude.

« Voir mon travail reconnu de cette manière est un grand honneur, et je suis profondément reconnaissante envers les nombreuses personnes qui m’ont inspirée et soutenue jusqu’à présent », a-t-elle déclaré.

S’exprimant sur le prix, la baronne principale de Somerville, Jan Royall, a décrit la fête comme une étape majeure.

« Patricia a déplacé de nombreuses montagnes et brisé d’innombrables plafonds de verre pour sécuriser cet accomplissement historique. Dans la plus pure tradition de Somerville, elle est une femme de premières, une pionnière. Et pourtant, je n’ai aucun doute que là où Patricia mène avec une telle détermination, implacable bonne humeur et brio, d’autres suivront”, a-t-elle déclaré

Les travaux de recherche de Patricia lui ont permis de remporter des subventions importantes et compétitives. Elle a écrit et publié des articles qui ont été fréquemment cités par d’autres chercheurs, y compris sa thèse de doctorat en philosophie (PhD) en sociologie qui a réussi sans corrections.

Elle est actuellement titulaire du Wellcome Senior Investigator Award et dirige actuellement une équipe interdisciplinaire de chercheurs explorant les préoccupations mondiales concernant les contrefaçons, les fabrications et les mensonges au 21e siècle.

Grâce à ses mains, des centaines d’étudiants ont été modelés en universitaires réputés, dont plusieurs étudiants en doctorat de philosophie à Oxford.

Kingori a également conseillé des organisations de premier plan, notamment l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Save the Children, Medecins San Frontieres, le Nuffield Council of Bioethics et l’Initiative de diagnostic et de traitement du cancer de la Maison Blanche en Afrique de l’administration Obama.

Le sociologue a également été récipiendaire de nombreuses bourses sur concours. En 2020, elle était l’un des six administrateurs de la Medical Research Foundation responsables du financement des priorités à partir de leur budget de 8,95 milliards de Ksh (60 millions de livres sterling).