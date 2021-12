En visite au Ghana, ce que Gbagbo a fait sur la tombe de Rawlings

L'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, s'est recueilli sur la tombe de son ami et ex-président du Ghana, Jerry Rawlings, décédé il y a un peu plus d'un an. C'était lors de son dernier séjour au Ghana.

L'hommage de Gbagbo à son ami feu Jerry Ratings : " Il était très authentique et réel"

L'ex-président ivoirien et président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a visité, lors de son séjour ghanéen, la famille de Feu Jerry Rawlings , ancien Président de la République du Ghana. C'était le Vendredi 10 décembre 2021, Laurent Gbagbo qui avait prévu visiter la famille de l'illustre défunt a tenu sa promesse en se rendant au domicile de son ami, pour consoler sa femme et ses enfants.

Le Président Laurent Gbagbo, président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) a exprimé son regret de n'avoir pu témoigner sa gratitude à son ami Rawlings, pour l'immense soutien que ce dernier lui a porté durant son incarcération à la Haye. " Le président Rawlings était le plus fort d'entre nous..., il était donc difficile de croire qu'il était décédé. Il était très authentique et réel" , a dit Laurent Gbagbo.

Nana Agyeman Rawlings, veuve de l'ancien Chef d'État ghanéen a dit avoir été extrêmement ravie de voir le Président Laurent Gbagbo. Elle a dit combien de fois, son mari ramenait sur la table la question du sort injuste qui avait été infligé au leader ivoirien par les forces impérialistes.

Le samedi 11 décembre 2021, le Président Laurent Gbagbo, Président du Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI) s'est rendu sur la tombe de Jerry J. Rawlings pour y déposer une gerbe de fleurs. Laurent Gbagbo faut-il le rappeler n'avait pu prendre part aux obsèques de Jerry Rawlings en raison des restrictions imposées à sa liberté dans le cadre de son procès à la Cour pénale internationale.

Le Président Laurent Gbagbo était accompagné de Dr Assoa Adou, Président du Conseil Stratégique et Politique du PPA-CI, de l'Ambassadeur Ackah Emmanuel, son Directeur de Cabinet, du Ministre Justin Katinan Koné, 2ème Vice-président du CSP et Porte-parole du Parti.

Avec Sercom PPA-CI