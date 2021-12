Miss Monde VS Miss Univers, quelle différence ?

Miss Inde, Harnaaz Sandhu a été élue Miss Univers 2021, lundi en Israël tandis que la conquête à la couronne de Miss Monde 2021 se voyait repoussée de trois mois. Quelle est la différence entre ces deux concours de beauté?

Miss Univers et Miss Monde, des origines différentes

Miss Monde a été créé par un Britannique, Miss Univers par un Américain. L’inventeur de Miss Monde, Eric Morley, était un entrepreneur, directeur d’un groupe de casinos (groupe Rank), écrivain à ses heures perdues, né à Camden, quartier de Londres. Depuis son décès en novembre 2000 à l’âge de 80 ans, c’est sa veuve, Julia Morley, ancien mannequin de 78 ans, qui a repris la présidence du comité.

Miss Univers a été fondé par une compagnie, Pacific Mills. Cette société californienne de vêtements a créé Miss Univers (et Miss USA en même temps) après s’être désengagée du concours Miss America, en 1951 : la récipiendaire avait refusé de poser dans le maillot de bain fabriqué par la marque.

Miss Monde est lancé en 1951, Miss Univers en 1952. Au début, Miss Monde s’appelait le « concours Bikini » et ne devait se tenir qu’une seule fois. Mais la concurrence est arrivée avec l’avènement de Miss Univers l’année suivante. Ce qui a poussé les organisateurs à continuer… jusqu’à aujourd’hui.

Les candidates et Cérémonie

Les prétendantes au concours Miss Univers, doivent être âgées de 18 à 28 ans, ne jamais s’être mariées ni avoir eu d’enfant. Même restriction aux miss nationales, mais de 17 à 24 ans, pour le concours Miss Monde qui admet les dauphines dans les cas exceptionnels. Les deux concours acceptent la chirurgie esthétique.

Selon un rituel bien rodé, les jeunes femmes candidates à Miss Univers défilent d'abord en maillot de bain, puis en robe de soirée et se prêtent au jeu des questions-réponses avec les juges (des célébrités, des personnalités du show-business, etc.). Le public peut aussi voter en ligne pour chaque participante, en envoyant une note entre 1 et 10 et juger leur tenue de soirée, leur passage en bikini, ainsi que leur passage à l'oral lors duquel elles sont toutes interrogées sur une question de société liée à l'actualité.

Quant à Miss Monde, chaque année, plus de 110 candidates y participent depuis 2009, avec un record de 127 participantes en 2013. Le concours accepte les dauphines des Miss nationales en titre à condition que lors de leur élection, il soit précisé que la première dauphine sera candidate à Miss Monde. Les Miss sont sélectionnées en fonction de différents challenges qui permettent d'être classées. En 2019, le challenge Face à face (Head-to-Head Challenge) donne 10 places pour le Top 40, tout comme Beauty with a Purpose, tandis que les challenges Sport, Top Model, Talent et Multumedia donnent chacun une place. En plus de défilés, les candidates sont aussi jugées sur leur engagement pour la bonne cause, leur utilisation des réseaux sociaux, leur athlétisme ou leurs talents divers et variés. Depuis 2016, il n’y a plus de défilé en maillot de bain.

Ce que gagnent Miss Univers et Miss Monde

Une fois élue Miss Univers, vous décrochez une place durant un an dans un appartement de rêve à New York, avec vue sur Central Park, en colocation avec Miss USA et Miss Teen USA. En plus de cela, elle a droit à une couronne (estimée à environ 300.000 dollars - mais qu'elle doit rendre à la fin de son règne), un salaire mensuel à cinq chiffres, une garde-robe complète et une année de soins gratuits. A cela s'ajoutent des contrats et partenariats avec de grandes marques, eux aussi rémunérés.

En revanche, pas d'informations aussi précises sur ce que remporte Miss Monde, au-delà de son titre et son accès à plusieurs événements de bienfaisance.