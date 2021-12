Zota à Serge Beynaud: ''Je te serai toujours fidèle''

La belle Zota a envoyé un joli message à son ancien patron qui n'est autre que l'artiste Coupé-décalé, Serge Beynaud.

Zota reconnaissante à Serge Beynaud

Zota est incontestablement une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, cette charmante jeune femme faisait partie des trois virevoltantes danseuses de Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à feu Dj Arafat sur la scène musicale.

Contrairement à ses deux ex-collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui ont décidé très tôt de se lancer dans la musique, Zota, elle, est restée dans son créneau de danse, toujours fidèle à son mentor Serge Beynaud, au point où certaines indiscrétions ont évoqué une relation amoureuse entre le chanteur et sa danseuse.

Invitée il y a quelques mois sur le plateau de Life TV, Zota a donné les raisons pour lesquelles elle n'avait jamais souhaité quitter Serge Beynaud. ‘’Moi, je sais ce que je veux. Beynaud, c’est quelqu’un qui a été loyal envers moi. Je me sens bien avec lui; c’est quelqu’un qui me met toujours sur la bonne voie. Franchement, je ne sais pas pourquoi je vais partir. Il n'y a rien de meilleur‘’, a-t-elle indiqué.

Zota a encore une fois confirmé son affection pour le mannequin des arrangeurs. Dans une vidéo postée sur la chaîne NCI, Zota a remercié Dieu de lui avoir permise de rencontrer Serge Beynaud

"Je suis fière de ton parcours et de la personne que tu es devenue et que tu es en train de devenir. J'ai encore en mémoire les conseils que tu m'as prodigués. Je remercie le Seigneur qui m'a mis sur mon chemin une magnifique, altruiste et généreuse personne comme toi. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à bosser avec toi. Aujourd'hui, j'en ai 30. Les autres viendront et partiront. Mais moi, je te serai toujours fidèle. Tu es une personne douce, une personne toujours prête à tendre la main même à des personnes qui t'ont blessé. En ta qualité de prophète du coupé décalé, je te souhaite une carrière encore plus magique, plus prodigieuse !", a indiqué Zota.