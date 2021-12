Élections à la FIF : Didier Drogba reçoit le soutien de Debordo

Traité d'avare par ses détracteurs, l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba a reçu le soutien de Doliziana Debordo.

Doliziana Debordo à Drogba: ''Sache qu'il y a des gens qui t’aiment réellement''

Didier Drogba fait l'objet de toutes sortes d'attaques depuis l'annonce de sa candidature à l'élection de la Fédération ivoirienne de football (FIF) .

L'un des arguments mis en avant par ses détracteurs, est le fait que Didier Drogba ne partage pas son argent ou qu'il serait avare. Cependant force est de constater que l'ancien buteur de Chelsea reçoit de nombreux soutiens dont celui de l'artiste Coupé-décalé, Doliziana Debordo qui, dans un message posté sur sa page Facebook, a dit tout le bien qu'il pense de Didier Drogba.

" Juste parce que tu ne partages pas ton argent dans le vide, on te traitera de tous les noms. Ce que tu as gagné grâce à ta sueur, au soleil comme dans le froid et si c’est pour ça que tu es boycotté dans tous les sens, sache qu'il y a des gens qui t’aiment réellement sans jamais attendre quelque chose venant de toi'', a indiqué Doliziana Debordo.

Puis d'ajouter: '' Je t’ai côtoyé, tu es une personne magnifique. Les éducations ne sont pas pareilles. Ne prends pas ce que les gens pensent de toi en considération, car eux-mêmes ils ne sont pas mieux. On peut ne pas te donner le titre de Président de la FIF, mais une chose qu’on ne peut pas t’enlever, c’est que tu restes et tu demeures une légende du football ivoirien et africain. Respectons les valeurs d’un homme qui le mérite. Merci. Didier Drogba nous t’aimons !".