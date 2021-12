FER : Annick Tohé Lasmel efface les traces de l'ex-DG, Lanciné Diaby

À peine nommée à la tête du Fonds d'entretien routier, qu'Annick Tohé Lasmel est en train d'imprimer sa marque à cette société d'État. Les collaborateurs de la nouvelle DG du FER sont très fiers de leur nouvelle patronne.

Annick Tohé Lasmel, « une femme capable, expérimentée et dynamique »

Jeudi 11 novembre 2021, Annick Tohé Lasmel succède officiellement à Lanciné Diaby à la suite d'un Conseil d’Administration extraordinaire au FER. C'était à la suite d'un audit, qui a révélé des malversations financières au sein de cette société à participation publique. Et depuis, la nouvelle Directrice générale du FER a mis un point d'honneur à imprimer sa touche à cette structure publique.

Dès sa prise de fonction, Mme Tohé Lasmel, en compagnie de ses proches collaborateurs, a effectué une visite, le 12 novembre, à la station de pesage d’Allokoi et la gare de péage d’Attinguié, sur l'autoroute du nord afin de toucher du doigt les réalités que lui imposent ses nouvelles fonctions.

Ayant par le passé contribué à faire obtenir au FER la certification ISO, c'est à juste titre que les collaborateurs d'Annick Tohé Lasmel ne tarissent pas d'éloges à son égard. Aussi, un mois après sa prise de fonction, les actions menées par la Dame du FER (Fonds d'entretien routier) ont été passées en revue lors des premières rencontres avec le personnel dans le cadre des HAPPY MEETING.

À l'unisson, le personnel roulant a déclaré : « Le choix porté sur la gent féminine, de plus une femme capable, expérimentée et dynamique, pour conduire les destinées de notre structure nous remplit d’espoir. Nous prenons donc bien acte du changement à la tête de la direction générale du FER. » Avant d'ajouter :

« Nous sommes profondément touchés par la marque de considération démontrée par la première responsable de cette structure qui nous reçoit dès les premières heures, nous simples chauffeurs, dans une grande humilité pour s’enquérir de nos suggestions et besoins afin de réussir la mission qui lui a été confiée. C’est du jamais vu ici et nous sommes disposés à l’accompagner dans la réussite de ce défi. »

Même son de cloche pour le personnel sur les stations d’Attinguié, Singrobo, Thomasset et Moapé. « Madame Annick TOHE LASMEL est une femme discrète, effacée et qui s’entend depuis toujours avec tout le monde », ont-ils déclaré, puis, de dresser des lauriers à leur patronne : « Nous avons eu l’occasion de la côtoyer et de collaborer avec elle dans le cadre de la certification ISO du FER et c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons, sous son impulsion, relevé ce challenge. Cette démarche de renforcement de la cohésion interne ne nous surprend guère et nous sommes de cœur avec elle dans l’aboutissement de cette haute tâche qui lui est dévolue. »

C'est donc à croire que Annick Tohé Lasmel est en train d'effacer les traces de Lanciné Diaby du FER.