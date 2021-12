Fait divers : Deux bandits de 14 et 18 ans dans le filet des gendarmes

Un fait divers à Ngoura, dans l'est du Cameroun, a récemment mis en scène deux délinquants âgés de 14 ans et 18 ans. Ces deux bandits ont été interpellés par les éléments de la brigade de gendarmerie de ladite localité. Ils sont accusés de plusieurs cas de vols et étaient activement recherchés.

Fait divers : La gendarmerie interpelle deux bandits activement recherchés

Deux bandits dont les identités n'ont pas été révélées sont tombés dans les filets de la brigade de gendarmerie de Ngoura, dans l'est du Cameroun le mercredi 15 décembre 2021. Le fait divers est rapporté sur la page Facebook de la gendarmerie nationale. Les deux malfrats sont âgés de 14 ans et 18 ans. À cet âge, ils ont refusé de s'adonner à de saines activités, mais ont plutôt choisi de suivre la voie de la facilité et du risque.

Selon la gendarmerie nationale, les deux scélérats étaient recherchés pour des cas de vols perpétrés dans la localité de Ngoura. Il faut savoir que les gendarmes ont exploité une piste fournie par des renseignements anonymes pour mettre le grappin sur les deux voleurs.

Après l'interpellation des deux délinquants, les éléments de la brigade de gendarmerie de Ngoura ont procédé à la perquisition des domiciles respectifs des bandits. Plusieurs objets volés ont été retrouvés en leur possession. Les gendarmes ont découvert un matelas, une machine à coudre et plusieurs autres appareils. Par ailleurs, la brigade de la gendarmerie a ouvert une enquête afin de pouvoir découvrir d'éventuels complices des deux lascars.