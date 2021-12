Lycée Classique d'Abidjan : Tidjane Thiam communie avec sa promotion

Tidjane Thiam a participé, à Abidjan, à la première rencontre des camarades de la promotion 1979-1980 de la classe de Terminale C du Lycée Classique d'Abidjan (LCA).

Tidjane Thiam participe à une cérémonie à Abidjan

Malgré un agenda bien chargé par ses nombreux engagements loin de la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam était avec ses camarades à Abidjan grâce à la magie de la technologie. À l'initiative de M. Ehouo-Dioman Jean Servais, président de la promotion 1979-1980 de la classe de Terminale C du Lycée Classique d'Abidjan, une rencontre de retrouvailles s'est tenue à Abidjan le dimanche 19 décembre. C'est par vidéoconférence que l'actuel administrateur de Kering était à Abidjan avec ses anciens camarades de classe.

Le dirigeant du groupe français de marques de luxe, propriétaire entre autre de Gucci, Yves Saint-Laurent..., potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, a partagé un moment d'intenses souvenirs avec ses anciens camarades de classe. Certaines hautes personnalités du pays, le ministre Djikalou Saint Cyr et Dr M. Manouan Aka, membres de cette promotion, étaient également de la partie. Ils ont souhaité que cette rencontre soit l'acte 1 d'une série de retrouvailles entre camarades de la Terminale C de l'année 1979-1980 du Lycée Classique d'Abidjan.

Heureux de l'engouement suscité chez les membres de la promotion 79-80, les participants à la rencontre ont souscrit au vœu de renouveler l'expérience. Ils souhaitent, pour la prochaine rencontre, une participation en présentiel de l'ex-patron de Crédit Suisse.

Le Communiqué de presse de la promotion 79-80 de la classe de Terminale C du Lycée Classique

Ce dimanche 19 décembre 2021, après une quarantaine d'années, s'est tenue la première rencontre des camarades de la promotion 1979-1980 de la classe de Terminale C du Lycée Classique d'Abidjan.

C'est dans une ambiance chaleureuse que les anciens élèves de cette promotion ont saisi l'occasion de ce rassemblement pour prendre des nouvelles les uns des autres, et explorer l'opportunité de se revoir un peu plus souvent.

Il faut noter que cette promotion, dont M. Ehouo-Dioman Jean Servais est le président, a donné à la Côte d'Ivoire des cadres supérieurs et personnalités de grande valeur, qui ont servi et continuent de servir la Côte d'Ivoire, dans des secteurs et domaines d'activités variés. C'est le cas du ministre Tidjane Thiam, qui n'a pas voulu se faire raconter ces retrouvailles, et qui malgré la distance, a tenu à y participer par les moyens permis par la technologie. Il a exprimé son sentiment d’appartenance à cette promotion et le plaisir de revoir ses camarades de classe.

Aux dires du ministre Djikalou Saint Cyr et de M. Manouan Aka, membres de la dite promotion, ces retrouvailles marquent le début d'une série; les membres ayant prévu de se retrouver assez régulièrement, pour aussi bien se remémorer les bons moments passés au Lycée Classique d'Abidjan, que pour organiser des activités ponctuelles de développement.