L'ex-international Kader Keïta inconsolable, sa fille Maelys est décédée

Un malheur vient de s’abattre sur l’ex-attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire, Kader Keïta (Popito) et sa compagne Ella Seri. Ce qu’il s’est passé.

L’année 2021 s’achève très mal pour Kader Keita, ce qu’il s’est passé

Mauvaise nouvelle pour Kader Keïta. L'ex-international ivoirien qui, deux mois plus tôt, avait connu la joie de voir sa charmante compagne, Ella Seri, mettre au monde une magnifique petite fille, vient d'être frappé par un terrible malheur.

En effet, Maelys Noura, le nom de la fille de l'ex Eléphant, n'a duré que deux mois sur terre, avant d'être rappelé à Dieu. La triste nouvelle a été annoncée dans la soirée du lundi 20 décembre 2021 par Life Magazine. "Grosse force à Ella Seri et Kader Keïta qui ont perdu leur fille Maelys Noura deux mois après sa naissance", lit-on sur la page Facebook dudit média.

Une triste information qui a suscité la réaction de plusieurs internautes. Ces derniers n'ont âs manqué d'apporter leur soutien à l’ancien attaquant des Eléphants de Côte d’Ivoire. "Triste fin d’année pour Popito, yako à toi et ta compagne", a commenté un internaute. Quand un autre a déploré les photos postées sur la toile par la compagne de l’ex-footballeur. "Mes condoléances, quelle tristesse. Soyez-en consolés. Mais, il faut aussi que nous évitons de poster nos photos enceinte sur les réseaux sociaux. Quand on parle, les gens pensent que c’est parce que nous sommes jalouses, non nous sommes en Afrique."

Pour rappel, Kader Keïta a perdu sa mère au début du mois de décembre 2021. Une fin d'année très difficile pour Popito à qui nous souhaitons beaucoup de courage dans cette autre épreuve difficile.