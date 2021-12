Expo Dubai 2020 : Le Togo félicite les Émirats arabes Unis

Le Togo a été à l'honneur à l' Expo Dubai 2020 le mardi 21 décembre 2021. Victoire Dogbe, le Premier ministre togolais, a félicité féliciter les Émirats arabes unis pour la qualité de l'organisation.

Expo Dubai 2020 : Le Togo à l'honneur, Toofan fait sensation

"La participation du Togo à l’Expo 2020 sera l’opportunité pour la délégation togolaise de présenter les atouts, les potentialités d’investissement, les richesses culturelles et touristiques du pays avec possibilité de nouer de nouveaux partenariats public-privés pour la mise en oeuvre des projets structurants du Plan national de développement (PND) et de la feuille de route gouvernementale 2020-2025", annonçait une note émanant de la présidence de la République du Togo.

Il faut savoir que Victoire Dogbe a représenté le président Faure Gnassingbe à l'occasion de la journée nationale du Togo à l' Expo Dubai 2020. "Représentant le Chef de l’État SEM @FEGnassingbe à la célébration de la journée nationale du Togo à l’#expo2020Dubai, j'ai réitéré notre ambition de nous appuyer sur le numérique pour accélérer notre développement conformément à notre feuille de route gouvernementale", a écrit le Premier ministre togolais sur son compte Twitter.

Le chef du gouvernement togolais a précisé qu'elle a "saisi cette opportunité pour féliciter les Émirats arabes unis pour la qualité de l'organisation". En outre, la représentante du président togolais a émis le vœu d'un approfondissement de la coopération entre le Togo et les Émirats arabes unis.

Par ailleurs, Victoire Dogbe a félicité et remercié le groupe togolais Toofan, qui a marqué l' Expo Dubai 2020 de la plus belle des manières en partageant la joie de vivre du Togo avec le monde. "Merci également à tous les opérateurs économiques togolais qui se sont mobilisés pour l’occasion", s'est-elle exprimée. L' Expo Dubai 2020 se tient du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Initialement prévue du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, elle a été reportée à cause de la maladie à coronavirus.