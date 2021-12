Roseline Layo : "Ce sont les Ivoiriens qui négligent Josey..."

Roseline Layo est une fan inconditionnelle de la chanteuse Josey. L'auteure du tube à succès "Donnez-nous un peu" a affirmé sur le plateau de Peopl'Emik que l'ancienne compagne de Serey Dié représente la Withney Houston ivoirienne par la qualité de sa voix.

Roseline Layo, une fan inconditionnelle de Josey

Josey, de son vrai nom Gnakrou Josée Priscille, peut se vanter de compter de grands noms de la musique ivoirienne parmi ses fans. En effet, la chanteuse ivoirienne, dont le talent ne fait plus de doute en Côte d'Ivoire et même en Afrique, a réussi à séduire Roseline Layo, une artiste qui monte en puissance actuellement.

Invitée sur le plateau de l'émission Peopl'Emik, diffusée sur La 3 et animée par Yves Aymard, la propriétaire de la chanson "Donnez-nous un peu" a exprimé toute l'admiration qu'elle a pour la mère du petit Schama. "Josey, c'est ma grande soeur. Elle m'aime bien. Avant même que je ne sois artiste, quand elle arrive dans le restaurant où je jouais à la Riviera, quand elle est à la salle climatisée, elle envoie Marcel 2Boys. Elle dit va lui remettre ça, elle chante tellement bien. À chaque fois, Marcel me disait, elle t'aime tellement", a confié Roseline Layo.

Concernant les relations entre elle et Josey, Roseline Layo a expliqué que tout se passe bien. "Aujourd'hui, on fréquente la même église. Même quand elle ne me voit pas à l'église, elle demande : "mais où est Roseline ?". C'est une grande soeur que j'aime bien. En matière de voix, ce sont les Ivoiriens qui négligent Josey. Franchement. Sinon Josey, c'est notre Withney Houston", a-t-elle poursuivi.

L'ancienne membre du groupe féminin Bella Mundo fait fort actuellement avec sa chanson "Donnez-nous un peu". Et pour preuve, après seulement une semaine, la vidéo de ladite chanson a fait près de deux millions de vues.