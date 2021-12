Après Réussite sans Limites, Koffi Rodrigue revient avec le Planificateur

« Réussite sans limites », tel est le titre du premier ouvrage, écrit en deux tomes, par Koffi Rodrigue Francis. Pour permettre à ses lecteurs une application plus efficace de ses recommandations, le polytechnicien revient à la charge avec le « Planificteur RSL ».

Koffi Rodrigue : « Le Planificateur RSL vous guide pas à pas dans de nouvelles expériences »

Booster la motivation du lecteur afin de parvenir à faire l’expérience d’une percée fulgurante dans tous les domaines de la vie. Tel est le noble objectif poursuivi par Koffi Rodrigue Francis en publiant « Réussite sans limites » en deux tomes, indissociables l’un de l’autre.

Le Tome 1, sous-titré « Faire le diagnostic de sa personnalité et se forger une identité de réussite authentique », permet d’accompagner le lecteur dans une profonde analyse de sa personnalité intrinsèque, afin de parvenir à mieux orienter ses actions de transformation.

Le Tome 2, « Sortir des sentiers battus afin d’expérimenter une percée glorieuse », se veut, quant à lui, une boîte à outils destinée à aider à atteindre les résultats formulés après analyse, et parvenir ainsi à matérialiser ses rêves et expérimenter une percée authentique.

Aussi, afin d’éviter que cette panacée n’ait un effet placébo, l’ancien étudiant de l'INP-HB a-t-il décidé de livrer, à dose homéopathique, le mode d’administration de sa thérapie à travers « Le Planificateurs RSL ». Et comme un bon remède, il y a une dose prévue pour les plus jeunes, le « Planificateur Junior », et une autre prévue pour les plus âgés, le « Planificateur RSL Senior ».

Expliquant la posologie de ces deux méthodes, ce cadre de banque donne ainsi ses explications :

- Le Planificateur Junior est destiné aux adolescents, élèves et étudiants. Riche et pratique, il est l'aide rêvée des parents pour accompagner leurs enfants dans la préparation de leur autonomie sociale et financière. L'enfant devient beaucoup plus responsable de ses résultats, puisqu'il se les fixe lui-même et fait tout son possible pour avoir un bilan positif. « Ce document a aussi un caractère ludique, car il permet à l'utilisateur de mettre des autocollants dans des espaces dédiés. Les autocollants sont livrés avec le planificateur », précise l’auteur.

À dix jours de la fin de l’année, bon nombre de personnes feront leur bilan de 2021 et se projetteront sur la nouvelle année 2022. Le Planificateur RSL apparaît en pareille occurrence comme un véritable carnet de poche qui permettra de mieux optimiser son année pour de nouvelles perspectives.