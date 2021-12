CAN 2021 : La CAF confirme la tenue de la fête du football au Cameroun

La CAF n’a pas cédé aux injonctions de report de la FIFA concernant la Can 2021 (Coupe d’Afrique des Nations). La compétition va bel et bien se tenir au Cameroun, le pays de Samuel Eto’O.

Fin de suspense sur le maintien ou non de la CAN 2021

Fin de suspense sur le maintien ou non de la CAN 2021. Prévue se dérouler du 9 janvier au 6 février, la CAN 2021 se tiendra bien à la date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs insistantes sur un report ou une annulation de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19.

L’information a été donnée le mardi 21 décembre 2021 en fin d’après-midi par le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, accompagné de Samuel Eto’o après leur entretien avec le président Paul Biya.

"Le 9 janvier, je viendrai voir le match d'ouverture entre le Cameroun et le Burkina Faso", a déclaré devant la presse Patrice Motsepe, après la rencontre avec le chef de l'Etat camerounais.

Plutôt le lundi, l'homme d'affaires sud-africain s'était montré plus rassurant quant à la tenue du plus grand événement footballistique du continent après avoir visité le stade d’Olembe devant accueillir le match d’ouverture.

«Nous serons tous présents au Cameroun dans quelques semaines. Ce tournoi, c’est pour les Camerounais et les Africains. Je suis si fier et excité du travail effectué. On peut se rendre compte de l’ampleur des engagements pris pour que les problèmes évoqués ces derniers jours soient réglés. Mon message est pour l’Afrique et pour le monde. Nous allons organiser cette CAN, en partenariat avec le gouvernement du Cameroun, le peuple du Cameroun, la CAF et le nouveau président de la Fédération camerounaise (Samuel) Eto’o. Nous sommes prêts à montrer au monde le meilleur du football africain, le meilleur de l’hospitalité africaine. Ce sera une CAN réussie, la plus réussie de toutes !», avait-il indiqué.

Le 21 septembre 2014, à Addis Abeba, le Cameroun avait été désigné pays-hôte de la CAN-2019. En janvier 2019, la CAF avait estimé que le pays des Lions Indomptables n'était pas prêt pour accueillir la compétition et en avait attribué l'organisation au pied levé à l'Égypte. La CAN devait finalement se tenir au Cameroun en 2021, mais avait été repoussée d'un an en raison de l'épidémie de coronavirus.