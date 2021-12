Opération Mirador 2021 : L'armée déploie 17 000 FDS pour les fêtes

L'armée ivoirienne entend déployer de grands moyens pour la sécurisation des personnes et des biens lors des fêtes de fin d'année. L'Opération « Mirador 2021 » mobilise pour ce faire environ 17 000 éléments des FDS pour apporter l'assistance nécessaire aux populations en cas de nécessité.

Opération « Mirador 2021 » : 23 jours de veille et d'éveil pour les FDS

Les fêtes de fin d'année riment généralement avec une insécurité galopante à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire ivoirien. C'est du moins ce qui ressort de différents rapports des sécurocrates ivoiriens au fil des années. Aussi, pour cette fin d'année 2021, l'armée ivoirienne entend-elle sortir la grande artillerie pour veiller à ce que les populations vaquent tranquillement à leurs occupations et fassent la bamboula sans craindre pour leur sécurité.

C'est dans cette optique que l'opération « Mirador 2021 » a été initiée par l'armée ivoirienne. « Environ 17 000 hommes issus de la Police (6000), de la Gendarmerie (6000) et des Armées (5000) seront déployés pendant 23 jours, du 15 décembre 2021 au 06 janvier 2022 », peut-on lire dans le communiqué de l'état-major général des armées.

Au cours de cette opération, la police et la gendarmerie seront en première ligne pour sécuriser les agglomérations, les voies de communication interurbaines, les axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et les sites stratégiques, notamment les espaces de réjouissance, des lieux de cultes, des grands rassemblements et des sites d’attraction. Les militaires seront quant à eux, commis à la surveillance des frontières, dans un contexte quasi persistant de menace terroriste dans le septentrion ivoirien.

Pour rendre plus aisé ce travail de sécurisation, les populations sont appelées à collaborer avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) et à respecter la mesure d’interdiction des pétards et autres artifices pyrotechniques. Il leur est par ailleurs demandé d’éviter les excès de toutes sortes, du genre, l’ivresse publique et la conduite en état d’ébriété.