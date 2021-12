Guillaume Soro à propos de GPS: «On ne met pas un esprit... en prison»

En dépit de sa dissolution par décision de justice, le GPS continue ses activités sur le territoire ivoirien. Pour Guillaume Soro, leader du mouvement, l'on ne saurait emprisonner un esprit, encore moins une philosophie.

Guillaume Soro, parrain d'une rencontre sportive à Bouna

Bientôt deux ans, jour pour jour, que Guillaume Soro est en exil. Le retour manqué à Abidjan de l'ancien Président de l'Assemblée nationale ivoirienne, le 23 décembre 2019, a aussitôt été suivi par l'interpellation d'une vingtaine de cadres de son mouvement politique, Générations et peuples solidaires (GPS). Dans le procès qui s'en est suivi, la justice ivoirienne condamnait Soro Kigbafori Guillaume à la prison à vie et prononçait par la même occasion, la dissolution de GPS. C'était le 23 juin 2021.

« GPS : dissolution, et après ? » tel la thématique traitée, le samedi 24 juillet 2021 à Saint-Denis de 13 heures à 21 heures, lors d'une conférence-débat en présence de Touré Moussa et Issiaka Fofana, deux proches collaborateurs de Soro.

« L’association GPS n’ayant donc pas été inculpée, ni poursuivie ni renvoyée devant le tribunal, aucune peine complémentaire ni mesure de sûreté ne pouvaient valablement lui être infligées, sauf à méconnaître les principes de légalité et de responsabilité pénale du fait personnel », peut-on lire dans une déclaration conjointe des avocats de Soro.

Aussi, six mois après cette décision judiciaire, les cadres et militants de Générations et peuples solidaires (GPS) continuent d'exercer sous le couvert de leur mouvement politique en tissant leur toile et en ratissant large pour la cause des Soroïstes. En témoignent la vaste tournée initiée fin octobre par Mme Koné Minata épouse Zié, leader des organisations féminines de GPS, et la tournée de mobilisation effectuée en novembre par Tehfour Koné à Abobo.

C'est par ailleurs dans la région du Bounkani que l’Union du Grand Est autour de Soro a organisé une rencontre de football dotée du Trophée Guillaume Kigbafori Soro. Ce match, disputé le samedi 11 décembre 2021, opposait le FC Bounkani et le Sabé Sport de Bouna.

Eu égard à l'engouement qu'a connu cette rencontre sportive, Guillaume Soro en est arrivé à une conclusion. « Chers Tous, GPS partout sur le territoire ivoirien. Ici c’est Bouna. On ne met pas un esprit, une philosophie en prison », a-t-il tweeté. Avant de publier dans un autre tweet : « Chers Tous, La bagoué dit NON au harcèlement judiciaire. Écoutez plutôt sur ma chaîne YouTube ladite déclaration. »