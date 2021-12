Guillaume Soro-Laurent Gbagbo : Voici ce qui a causé leur rupture

Guillaume Soro et Laurent Gbagbo ont été proches pendant un moment. À cette époque, l'ancien président de l'Assemblée nationale était à la tête de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire). Mais qu'est-ce qui a bien pu causer la rupture entre l'ex-chef d'État et le patron des soroistes ?

Comment Laurent Gbagbo et Guillaume Soro ont rompu

En tant que secrétaire général de la FESCI (Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire) de 1995 à 1998, Guillaume Kigbafori Soro était dans les bonnes grâces de Laurent Gbagbo. Les deux hommes partageaient le même idéal et regardaient dans la même direction. Les relations entre "Bogota" et le "Woody" de Mama étaient même considérées comme filiales par des observateurs de la scène politique ivoirienne.

Au moment où se préparait la succession de Guillaume Soro à la tête de la FESCI, le bateau va prendre de l'eau. En effet, selon El Hadj Mamadou Traoré, la rupture entre le secrétaire général du syndicat estudiantin et le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) est survenue quand Laurent Gbagbo a choisi Charles Blé Goudé. "La rupture entre Guillaume Soro et le Woody de Mama a eu lieu au moment de la succession de Bogota à la tête de la FESCI. En effet, constatant que pour sa succession, le Woody de Mama avait pris fait et cause pour Blé Goudé parce qu'il ne fallait pas qu'un "dioula "remplace un "dioula"", a écrit l'ancien directeur général de l'INFS (Institut national de formation sociale) sur sa page Facebook.

El Hadj Mamadou Traoré révèle que son mentor a pris ses distances de Laurent Gbagbo, car celui-ci avait "épousé les thèses ivoiritaires". Il soutient que le camp de l'ancien président ivoirien estimait que Karamoko Yayoro, promis à la succession de Guillaume Soro était d'ethnie dioula et ne devait pas diriger la FESCI. "Beaucoup de personnes accusent,à tort, Guillaume Soro d'avoir trahi le Woody de Mama et le Gourou du Restaurant. Je voudrais leur dire ceci. Celui qui a été trahi par eux,c'est bien Guillaume Soro", s'est-il exprimé.