Meilleur humoriste de l'année 2021, Joël lance des piques à Kerozen

Désigné meilleur humoriste de l'année 2021, le comédien Joël a envoyé des piques à l'artiste coupé decalé, Kerozen DJ, récemment désigné Primud d'or 2021.

Yobo Constant Joël, plus connu sous le nom Kerozen DJ, est le grand vainqueur des Primud 2021. Une belle consécration pour l’enfant de Siporex qui, depuis plusieurs années, est au-devant de la scène musicale en Côte d’Ivoire et même à l’international. Kerozen DJ a publiquement remercié sa productrice Emma Dobré. L'ancien binôme de Zephy Conor lui a offert la villa qui lui sera décernée en sa qualité de Primud d’or 2021.

De son coté, le talentueux humoriste ivoirien Joël a été désigné le week-end dernier , meilleur humoriste de l'année 2021. À cet effet, l'humoriste a donc remporté le super prix de la compétition, à savoir une villa de 30 millions de francs CFA.

Au lendemain de la réception des clés de sa villa, une folle rumeur s'est repandue sur la toile selon laquelle Joël, à l’image de Kerozen, aurait décidé d’offrir sa villa à son producteur.

Une information démentie par le concerné lui-même au micro de Vibe Radio. «Cette récompense fut pour moi un véritable «ouf » de soulagement. Moi et mon équipe, on a tellement bossé cette année, c’était une sorte de revanche personnelle. Nous on cherche maison, on ne peut pas offrir actuellement», a-t-il indiqué puis d'ajouter : «Ecoutez, Kerozen, lui, il a déjà sa maison, il a décidé de faire don de sa villa PRIMUD à sa productrice. Moi je n’ai pas encore maison ohh, donc je n’ai pas offert ma villa comme Kezozen. Moi-même je serai dans la maison.»