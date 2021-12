Mali : Bientôt 500 paramilitaires de Wagner déployés à Bamako !?

Wagner est en passe de déployer 500 hommes dans une dizaine de localités maliennes. C'est du moins ce qu'affirme Africa Intelligence qui fait la révélation.

Vers la concrétisation des discussions entre Wagner et Bamako

Les négociations annoncées entre les autorités de la Transition malienne et Wagner sont en passe de se concrétiser. C'est du moins ce que croit savoir le journal d'investigations Africa Intelligence, généralement bien introduit dans les milieux diplomatiques.

Selon le confrère, le groupe paramilitaire russe pourrait procéder au déploiement, les jours à venir, de 500 hommes dans une dizaine de localités du Mali. Ni la date précise encore moins les localités concernées n'ont été dévoilées. Les mercenaires russes pourraient toutefois être chargés de former les Forces armées maliennes (FAMa) et assurer la protection des dirigeants de la Transition, selon certaines sources.

Et pourtant, les autorités françaises avaient clairement indiqué que la présence de Wagner est « extrêmement préoccupante et contradictoire » et « absolument inconciliable » avec l'opération Barkhane dans le Sahel.

Du haut de la tribune des Nations unies lors de la 75e Assemblée générale, le Premier ministre Choguel Maïga avait dénoncé l'abandon par la France de son pays, alors que le terrorisme qu'ils étaient venus combattre s'était métastasé à travers le territoire malien. Nous apprenons par ailleurs qu'un Conseil de défense consacré au Mali se tient à l'Élysée, ce 22 décembre 2021.

Emmanuel Macron, faut-il le rappeler, a ajourné sa venue au Mali, le 20 décembre dernier, eu égard au refus d'Assimi Goïta, président de la Transition malienne, d'aborder certains sujets avec lui, notamment les questions relatives à la transition militaire, aux élections et aux négociations avec le groupe de paramilitaires Russes Wagner.

Notons que Wagner a déjà pris pied dans plusieurs pays d'Afrique, à savoir la Libye, le Mozambique, la Centrafrique et très probablement au Mali si les informations en notre possession sont avérées.