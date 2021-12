Titrologie : "Blé Goudé quitte Gbagbo et confie son sort à Affi"

Les grandes décisions prises en Conseil des ministres ont été largement relayées dans la Titrologie de ce 23 décembre 2021. Le front politique est également en ébullition en cette fin d’année 2021.

Titrologie : Zemmour sur le sol africain, les ambassades bientôt auditées

« Ouattara prend de grandes décisions », c’est par ce titre que L’Expression ouvre la Titrologie de ce jeudi. À l’ONECI, Sitioni Kafana a été limogé et fait la place à Kodia Ago Christian. À propos du dialogue politique, Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement réfute la mise à l’écart du Cojep. Le Jour Plus croit savoir que Charles Blé Goudé qui Gbagbo pour confier son sort à Pascal Affi N’Guessan.

À la clôture de la session du Sénat, le Président Jeannot Ahoussou Kouadio, très fâché, a explosé. Un vaste audit annoncé dans les ambassades de Côte d’Ivoire à l’étranger. Candidat à la présidentielle française, Éric Zemmour est sur le sol africain. Pour Dernière Heure, le RHDP veut pousser Ouattara à l’erreur.

Pour les fêtes de fin d’année, les Forces de défense et de sécurité se déploient sur le territoire. Pour la lutte contre le terrorisme et la piraterie, deux nouveaux navires arrivent d’Israël. Le PPA-CI a envoyé des missions dans le Nord ivoirien, notamment à Korhogo et à Ferkessédougou. Le Matin estime que Gbagbo réveille les vieux démons de 2010.

Marraine de cérémonies politiques à Man, Angeline Kili salue les victoires de l’alliance FPI-UDPCI. Deux ans après son retour manqué en Côte d’Ivoire, « Guillaume Soro, la force de résistance », plaque à sa une Générations nouvelles.