Bonne gouvernance : 2 nouveaux membres de la HABG installés

Deux nouveaux membres de la Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG), nommés pour un mandat de trois ans, ont solennellement prêté serment, le jeudi 23 décembre 2021 devant la Cour des comptes, en présence du président de l’institution, Kanvaly Diomandé.

Haute autorité pour la bonne gouvernance : Deux nouveaux membres prêtent serment devant la Cour des comptes

Nommés récemment pour un mandat de trois ans au sein de la Haute autorité pour la bonne gouvernance, Yua Koffi et Yéo Adama, respectivement magistrat hors hiérarchie et enseignant chercheur en Droit, ont officiellement pris fonction le jeudi 23 décembre 2021 à la Cour des comptes. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu au siège de l'institution en présence du magistrat hors hiérarchie et président de la HABG, Diomandé Kanvaly.

«Je jure de remplir mes fonctions avec honorabilité, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République », ont juré les impétrants la main droite levée. Après avoir donné acte à leurs serments, le président de la Cour des comptes a renvoyé les deux membres de la HABG à l’exercice de leurs nouvelles fonctions. Il les a félicités pour leur brillante nomination. «Vous avez mérité vos nominations par le président de la République au regard de vos parcours et de vos expériences professionnelles », a souligné Kanvaly Diomandé.

Selon le président de la Cour des comptes, cette prestation de serment permet aux deux personnalités d’intégrer le cercle des gardiens des finances publiques et de la moralisation de la vie publique. Cette nouvelle fonction leur permettra également d'engager la croisade contre la corruption. Diomandé Kanvaly a exhorté les impétrants à cultiver les valeurs d’exemplarité, d’intégrité et à avoir un sens élevé de la probité. La mission de la haute autorité pour la bonne gouvernance ( HABG) consiste à mener des investigations sur les pratiques de la corruption et à identifier les auteurs présumés et leurs complices pour initier les poursuites.