Wagner prend pied au Mali : En colère, des Occidentaux condamnent !

Pas question pour certains partenaires du Mali d'admettre la présence des mercenaires de Wagner dans ce pays sahélien. Aussi, quinze (15) pays occidentaux ont-ils produit un communiqué dans lequel ils condamnent fermement le déploiement de ces paramilitaires Russes sur le territoire malien.

« Ce déploiement (de Wagner) ne peut qu’accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale »

Pour les Occidentaux, la ligne rouge que les autorités de la Transition malienne ne devaient en aucun cas franchir était d'admettre un déploiement des mercenaires du groupe Wagner au Mali. En dépit des tractations et autres menaces à peine voilées, l'on note une arrivée de ces paramilitaires dans ce pays sahélien aux prises à une crise sécuritaire liée au terrorisme depuis près d'une décennie. Il s'agit en effet d'environ 1 000 éléments (formateurs et personnel de soutien), qui sont en cours de déploiement à partir de Bamako.

La réaction des pays occidentaux ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, quinze pays occidentaux (Allemagne, Belgique, Canada, Danemark, Estonie, France, Italie, Lituanie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Suède) « condamnent fermement le déploiement de mercenaires sur le territoire malien ».

« Nous regrettons profondément la décision des autorités de transition maliennes d’utiliser des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les forces armées maliennes et les services publics au bénéfice du peuple malien », peut-on lire dans le communiqué.

Puis, les signataires du communiqué mettent ainsi en garde : « Ce déploiement ne peut qu’accentuer la dégradation de la situation sécuritaire en Afrique occidentale, mener à une aggravation de la situation des droits de l’homme au Mali, menacer l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger et entraver les efforts de la communauté internationale pour assurer la protection des civils et apporter un soutien aux forces armées maliennes. »

Communiqué des 15 pays occidentaux contre la présence de Wagner