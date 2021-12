Promus généraux, Chérif Ousmane et Vetcho félicités par Lobognon

Dans un communiqué officiel publié le jeudi 23 décembre 2021, on a appris que des colonels-majors, dont Chérif Ousmane, Touré Hervé Armand Pélikan dit Vetcho, ont été promus généraux de brigade. Alain Lobognon a tenu à exprimer ses vives félicitations aux nouveaux généraux.

"Promotion méritée" pour Chérif Ousmane et Vetcho

Chérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre, Ouattara Zoumana, le commandant de la zone opérationnelle nord et le chef de division relations internationales de l'état-major général des armées, Touré Armand Pélikan, plus connu sous le nom Vetcho connaissent une fin d'année reluisante. Et pour cause, toutes ces personnalités de l'armée ivoirienne viennent d'être promues au rang de généraux de brigade par Alassane Ouattara.

"Son Excellence monsieur Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé le mercredi 22 décembre 2021, à la signature de plusieurs décrets portant promotions et nominations au sein des Forces armes de Côte d'Ivoire, de la Police nationale, des Eaux et forêts et de la direction générale des douanes", peut-on lire dans un communiqué émanant de la présidence de la République.

Notons qu'outre Chérif Ousmane et Touré Hervé, onze autres colonels-majors ont accédé au rang de généraux de brigade. Pour Alain Lobognon, ancienne figure de la rébellion de 2002, menée par Guillaume Kigbafori Soro, a soutenu que Chérif Ousmane, Ouattara Zoumana et Touré Hervé Pélikan ont eu une "promotion méritée".

L'ex-ministre des Sports, qui s'est exprimé sur Twitter, a été lynché par les internautes. En effet, il est reproché à l'ancien député de Fresco d'encourager la politique où les meurtriers sont applaudis et récompensés pour leurs crimes. Alain Lobognon a même été qualifié de thuriféraire qui chante les éloges de ces meurtriers.

En guise de réponse, l'ex-soroiste a répondu que "les grades dans l’Aamée ne se vendent, ni sur Twitter ni sur Facebook. Les initiés ont cette habitude de dire que « c’est le terrain qui fait le chef ! » Ceux-là, ce sont des Chefs. Pas des chiffons."