Emma Lohoues, sa position sur le mariage enflamme la toile

La position de l'actrice ivoirienne Emma Lohoues sur le mariage a suscité une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Elle s'était exprimée sur le plateau de NCI au cours d'une émission.

Emma Lohoues, ce qu'elle demande aux jeunes filles

Emma Lohoues fait partie des personnalités du showbiz les plus influentes de Côte d'Ivoire, voire en Afrique. Elle est également une véritable femme d'affaires.

Très nantie financièrement, la jeune femme n'hésite pas à faire parfois des folies en s'offrant des séjours dans des endroits paradisiaques ou encore en s'adonnant à des achats de vêtements et autres bijoux luxueux.

Dans une vidéo publiée par Canal +, Emma Lohoues s'est prononcée sur ses différentes sources de revenus. ''Mon SPA me rapporte au moins 1 million par jour. J'investis dans le cosmétique et l'immobilier. J'ai acheté beaucoup de terrains et de maisons, c'est ma nouvelle passion", a confié l'ex-petite amie d'Arafat DJ.

Cependant, force est de constater que la belle Emma Lohoues, qui affirme avoir un homme dans sa vie, n'est toujours pas mariée officiellement. Invitée récemment à une émission sur NCI, l'actrice ivoirienne a indiqué que le mariage ne devrait pas être une priorité pour la femme, elle a plutôt exhorté ses "soeurs" à être stables financièrement avant de penser au mariage. Une position qui lui a coûté de nombreuses critiques sur la toile .

''Le fait de chercher l’argent ne doit pas vous empêcher de chercher un foyer. Aucune femme sérieuse ne peut être heureuse sans foyer. Quand tu es jeune, tu crois que l’argent est mieux que foyer. Mais, il n’y a pas mieux qu’un foyer où tu es entourée de tes enfants et petits enfants avec un mari. Ne cherchez pas l’homme idéal, ça n’existe pas. Je ne demande pas de rentrer dans un foyer juste pour vous faire voir. Je demande juste de ne guère suivre les conseils d’ Emma Lohoues. Regardez bien, elle-même cherche foyer. Malgré son argent acquis de façon peu catholique, ne croyez pas qu’elle est heureuse. Ne vous contentez pas de ce qu’elles vous montrent (les femmes battantes de Koumassi). Elles cachent beaucoup de frustrations. L’âge avance et elles ont peur d’atteindre 45 ans dans ça. Le célibat n’est pas une bonne chose, arrêtons de se mentir'', a commenté un internaute très remonté contre Emma Lohoues.