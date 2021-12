"ONG La voix des enfants de Guessiguié" égaie des centaines d'enfants

La sous-préfecture de Guessiguié, département d’Agboville, a connu une ambiance particulière le samedi 18 décembre 2021, à l'occasion de la célébration de la première édition de l'arbre de Noël.

Célébration de l'arbre de Noël : Plus de 200 enfants de la S/P de Guessiguié ont reçu des cadeaux

Au moins deux cents enfants issus de familles défavorisées ont connu la joie de célébrer leur premier arbre de Noël. À l’initiative de cette œuvre de grande générosité, le père Camille Béchio, curé de la paroisse St Joseph Artisan de Guessiguié, et l’association "La Voix des Anges de Guessiguié", présidée par Eri Annick. L'évènement a été possible grâce à la mobilisation des membres de la Mutuelle de développement de Guessiguié (MUDEG) avec à leur tête, le président Bernard Abouo , Président directeur général de la Loyale Assurance.

La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la paroisse saint Joseph Artisan, en présence des cadres et chefs traditionnels. « L’objectif premier de cette célébration de l’arbre de Noël est d’égayer nos enfants de Guessiguié, les plus défavorisés, et dont les parents n’ont pas les moyens de leur offrir des cadeaux », a déclaré la présidente du comité d’ organisation, Eri Annick. La cérémonie en elle-même a été d’une grande réussite.

Ce sont au total 220 cadeaux ordinaires (guitares, voitures, poupées…), des kits hygiéniques pour enfants ( seau, brosse à dents, serviettes, éponges, pâtes dentifrices, savons), qui ont été distribués aux enfants. Le tout couronné par un grand repas fraternel avec ces bouts de chou. La marraine, Brigitte Kama Gbadi, qui s’est fait représenter, a exhorté les enfants à se consacrer à leurs études.

Elle a par ailleurs appelé les parents à s’impliquer davantage dans l’éducation de leurs enfants, car souligne-t-elle, avant de marquer sa disponibilité à toujours accompagner les enfants, tant au niveau de leur épanouissement que dans la réussite de leurs études .

« L’éducation de nos enfants est un devoir commun », a indiqué la marraaine. Rendez-vous a été pris pour une célébration encore plus grandiose de l’arbre de noël, l’année prochaine.