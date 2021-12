Le Ghana publie une liste des 30 Black Stars retenus pour la CAN 2021

L'entraîneur du Ghana, Milovan Rajevac, a dévoilé sa liste élargie de 30 joueurs retenus pour participer à la CAN 2021. Les têtes d’affiches sont présentes. André et Jordan Ayew, Mubarak Wakaso, Daniel Amartey et Thomas Partey sont de l'aventure.

Le groupe des Black Stars du Ghana pour la CAN 2021

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Ghana a convoqué un groupe de 30 joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations qui doit débuter le 9 janvier 2022 au Cameroun.

Plusieurs joueurs de Ligue 1 française figurent parmi la liste des sélectionnés. On retrouve Giedon Mensah, défenseur des Girondins de Bordeaux, Alexander Djiku, qui évolue également au poste de défenseur, mais au RC Strasbourg, Salis Adbul Samed milieu de terrain pour le Clermont Foot 63, et l’attaquant rennais Kamaldeen Suleymana.

Gardiens : Joseph Wollacott (Swindon Town), Abdul M. Nurudee (Eupen), Richard Attah (Hearts of Oak), Lawrence Ati Zigi (Saint Gall).

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading FC), Philemon Baffour (Dreams FC), Baba A. Rahman (Reading FC), Giedon Mensah (Girondins de Bordeaux), Daniel Amartey (Leicester City), Alexander Djiku (RC Strasbourg), Jonathan Mensah (Columbus Crew), Khalid A. Mumin (Vitoria de Guimaraes).

Milieux : Baba Idrissu (Real Mallorca), Edmund Addo (Sheriff Tiraspol), Thomas Teye Partey (Arsenal FC), Mubarak Wakaso (Shenzhen FC), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyere (FC St Pauli), Dabid Abagna (Real Tamale United), Salis Adbul Samed (Clermont foot)

Attaquants : Abdul F. Issahaku (Dreams FC), Samuel Owusu (Al Fayha), Kamal D. Suleymana (Stade Rennais), Dede AYew (Al Sadd SC), Joseph Paintsil (Genk), Jordan Ayew (Crystal Palace), Richmond B. Yiadom (Beitar Jerusalem), (Maxwell Abbey Quaye (Great Olympics), Felix Afena Gyan (AS Roma), Benjamin Tetteh (Malatyaspor).