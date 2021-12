Affaire "divorce Coco Emilia-Mvemba" : Makosso Camille intervient

Le pasteur Makosso Camille s'est adressé à l'influenceuse camerounaise Coco Emilia ou encore Biscuit de mer et son époux Francis Mvemba, au cœur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques jours.

Makosso Camille, ce qu'il demande à Coco Emilia et à son époux

L'influenceuse camerounaise Coco Emilia et son époux Francis Mvemba sont au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux en cette fin d'année 2021. Pour rappel, la sulfureuse Biscuit de mer a changé son nom sur Instagram. La jeune dame est allée plus loin en supprimant les photos de son mariage avec Mvemba.

Selon quelques indiscrétions, Coco Emilia et Francis Mvemba se seraient séparés. Les deux stars auraient même décidé de rompre leur serment de mariage. Biscuit de Mer et son homme n'ont pas encore livré de plus amples détails dur la rumeur de leur divorce. Toutefois, le général Makosso Camille a donné de la voix.

« Le mariage le plus populaire du continent en 2021 sera aussi le mariage le plus spirituellement attaqué dans la vie des deux mariés avec objectif « Séparons-les ». Coco Emilia, tu as fait ton choix qui est Francis. Assume et bats-toi pour réussir ton mariage », a lâché le frère ainé de Lolo Beauté sur sa page Facebook , tout en s'adressant également à l'époux de Coco Emilia.

« Francis alias Salomon, tu as fait aussi un choix, pour l’honneur de ta famille, bats-toi pour rendre ta femme heureuse qui sur plusieurs, t’a choisi. Que pouvons-nous faire ? Juste vous souhaiter le meilleur, car la Bible dit « Que le mariage soit honoré de tous ». Que Dieu protège le couple Mvemba de la magie camerounaise et de la sorcellerie congolaise», a ajouté le père de la marmaille