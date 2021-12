Google écope d’une amende de 98 millions de dollars en Russie

Un tribunal russe a infligé à Google d'Alphabet une amende de 7,2 milliards de roubles soit 98 millions de dollars, annonce ce vendredi le site rappler.com.

La Russie a exigé de rétablir l’accès aux chaînes en langue allemande - Google d’ Alphabet

Un tribunal de Moscou a déclaré le vendredi 24 décembre 2021 qu’il imposait à Google une amende de 98 millions de dollars à Google Alphabet (NASDAQ) pour ce qu’il a appelé un échec répété de suppression de contenu que la Russie juge illégal, la première amende basée sur le revenu du genre en Russie.

Moscou a intensifié la pression sur les grandes technologies cette année dans une campagne que les critiques appellent une tentative des autorités russes d’exercer un contrôle plus strict sur Internet, ce qui, selon eux, menace les libertés des individus et des entreprises.

Google a déclaré dans un e-mail qu’il étudierait la décision du tribunal avant de décider des mesures à prendre. La Russie a imposé de petites amendes aux entreprises technologiques étrangères tout au long de cette année, mais la sanction de vendredi marque la première fois qu’elle exige un pourcentage du chiffre d’affaires annuel d’une entreprise en Russie, augmentant considérablement le montant de l’amende.

Il n’a pas précisé le pourcentage, bien que les calculs de Reuters montrent qu’il équivaut à un peu plus de 8 %. La Russie a ordonné aux entreprises de supprimer les publications faisant la promotion de la toxicomanie et des passe-temps dangereux, les informations sur les armes et les explosifs de fabrication artisanale, ainsi que les groupes qu’elle identifie comme des extrémistes ou des terroristes.

Google, qui a payé plus de 32 millions de roubles d’amendes pour des violations de contenu cette année, n’est pas d’accord avec Moscou sur un certain nombre de questions. La Russie a exigé de rétablir l’accès aux chaînes en langue allemande du radiodiffuseur public RT.

La semaine dernière, un homme d’affaires russe sanctionné a gagné contre Google dans une affaire judiciaire qui pourrait voir le géant de la technologie encourir une autre lourde amende.

Moscou a également exigé que 13 entreprises technologiques étrangères et principalement américaines, dont Google et Meta Platforms, soient installées sur le sol russe d’ici le 1er janvier, sous la menace de restrictions ou d’interdictions pures et simples.

Notons que Alphabet, la nouvelle maison mère de Google depuis 2016,supervise une série d’entreprises, dont Nest (objets connectés), Calico (lutte contre le vieillissement) et Google.