Retour de Blé Goudé : Le COJEP sollicite l'aide de Mabri Toikeusse

Sur instruction du président Charles Blé Goudé, Dr Patrice Saraka, secrétaire général du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (COJEP), a conduit une délégation, vendredi 24 décembre 2021, auprès du président Albert Mabri Toikeusse de l' Union pour la démocratie et la paix (UDPCI).

Blé Goudé dépêche une délégation auprès de Mabri Toikeusse

Après le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'guessan, la délégation du COJEP mandatée par son président Charles Blé Goudé a été reçue ce vendredi, par Albert Mabri Toikeusse, l'une des figures de l'opposition politique ivoirienne. La délégation, conduite par le secrétaire général Dr Patrice Saraka, est allée exprimer sa reconnaissance au président de l' UDPCI pour avoir soulevé la nécessité du caractère inclusif du dialogue politique et pour le soutien que ne cesse d'apporter le parti arc-en-ciel et son président aux activités du parti de Charles Blé Goudé.

Le communiqué partagé sur la page Facebook de l'héritier politique de feu le général Robert Guéi ajoute que les émissaires de l'ex-chef de file des jeunes patriotes souhaiteraient que dans le cadre du dialogue politique , l’UDPCI porte également à la table des discussions, leurs attentes aux nombres desquelles le retour de leur leader M. Charles Blé Goudé à Abidjan. Rappelons que l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, définitivement acquitté par la CPI (Cour pénale internationale), est encore retenu à l'extérieur.

" En retour, j'ai remercié mes hôtes pour leur démarche et marqué la volonté de l'UDPCI à rester sensible à leurs préoccupations toutes fondées et me suis engagé à l’exprimer dès que possible afin que la richesse de nos divergences politiques conduise les filles et fils de notre beau pays à la paix durable", a ajouté l'ancien ministres des Affaires étrangères.

Pour rappel, le COJEP et son président, Charles Blé Goudé, ont dénoncé au travers d'un communiqué, publié jeudi, leur exclusion de la cinquième phase du dialogue politique dont le lancement a eu lieu, jeudi 16 décembre 2021, en présence des représentants des poids lourds de la classe politique ivoirienne. Toutefois, l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen attache une attention particulière au déroulement dudit dialogue politique.

"En effet, au-delà de son caractère non inclusif que le COJEP dénonce, ce qui paraît plus important, est que tous les sujets d’intérêt national, susceptibles de contribuer à la paix et à la réconciliation nationale y soient inscrits à l’ordre du jour, discutés et assortis de résolutions ou de recommandations pertinentes qui puissent durablement apaiser le climat sociopolitique ", a laissé entendre le secrétaire général du COJEP, Dr Saraka Patrice.

Il a aussi précisé que c’est dans l'optique de partager toutes ces préoccupations que, sur instruction du président Charles Blé Goudé, le COJEP a initié une série de rencontres avec des partis politiques et organisations de la société civile qui prennent part à ce dialogue politique.