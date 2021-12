Congés anticipés:Des élèves en redressement disciplinaire à Bimbresso

Certains élèves qui ont manifesté pour obtenir des congés anticipés ont été transférés en « redressement disciplinaire » au centre de service civique de Bimbresso pour une correction exemplaire.

Congés anticipés : Envoyés à Bimbresso, des élèves regrettent leurs actes

Les élèves qui seront désormais tentés de s'offrir des congés anticipés à coups de violences et autres défiances des autorités sécuritaires et de la communauté éducative réfléchiront par deux fois. Et pour cause, soixante-trois (63) pris sur les faits dans leurs établissements scolaires à travers la Côte d'Ivoire ont été transférés au Centre de service civique de Bimbresso en vue d'y subir un « redressement disciplinaire ».

Décidé de jouer la carte de la fermeté face à ce fléau qui mine l'école ivoirienne depuis plus d'une décennie, le gouvernement de Côte d'Ivoire avait annoncé, le lundi 13 décembre 2021, par la voix de Mamadou Touré, Ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, que les élèves coupables de troubles dans les établissements scolaires seraient transférés dans des centres de service civique pour une « resocialisation »

C'est ainsi que la soixantaine d'élèves, interpellés pour manifestations liées aux congés anticipés, ont été conduits dans ce centre situé dans la banlieue abidjanaise pour y être instruit, deux semaines durant, au respect de l’ordre et de la discipline et feront des travaux d’utilité publique. Interdits de visite lors de leur « redressement disciplinaire », ces élèves ont d'entrée été soumis à des visites médicales et seront accompagnés, tout le long de leur séjour, par des psychologues.

Les images abondamment relayées sur les réseaux sociaux montrent à souhait les corvées et autres exercices physiques auxquels ces indisciplinés sont soumis. « Si oh, je savais, je n'allais pas jouer au crabe oh. Aujourd'hui oh, j'ai joué, je suis mangé avec beaucoup de bruits », ont-ils repris en choeur.

En visite dans le centre, samedi, Mariatou Koné a annoncé qu'un Conseil de discipline se tiendra dans les prochains jours pour statuer sur le cas de 172 élèves identifiés et interpellés et des sanctions allant de l’exclusion temporaire à la radiation du système éducatif ivoirien sont prévues. Par ailleurs, les parents des élèves responsables des dégâts matériels assureront les frais de réhabilitation des établissements concernés. Des poursuites judiciaires ont également été engagées contre les adultes et personnes majeures impliquées, ainsi que les non-scolarisés impliqués.