CAN 2021: Programme / Calendrier complet de la compétition

CAN 2021 - Le 9 janvier 2022, débute au Cameroun la course à la succession de l’Algérie au palmarès de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Voici le calendrier complet et heures de la compétition.

Cameroun - Burkina Faso en ouverture de la CAN 2021 le 9 janvier 2022

Ce sont les Lions indomptables du Cameroun, pays hôte, qui ouvriront le bal, dimanche 9 janvier à 17 heures, face aux Etalons Burkina Faso, dans un groupe A qui comporte également l’Ethiopie et le Cap Vert. Dans le groupe B, le Sénégal, vice-champion d’Afrique, va défier successivement le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Le Maroc et le Ghana s'affrontent le 10 janvier à 17 heures dans le groupe C. Un groupe composé également des Comores et du Gabon.

Après la phase de poule, arrivera les 8èmes de finale qui se dérouleront du 23 au 26 janvier 2022, les quarts de finale les 29 et 30 janvier, les demi-finales les 2 et 3 février et la grande finale, le 6 février 2022.

Le calendrier complet publié ci-dessous permettra de bien suivre la compétition.

Première journée

DIMANCHE 9 JANVIER

Groupe A

17 h. Cameroun – Burkina Faso

20 h. Éthiopie – Cap Vert

LUNDI 10 JANVIER

Groupe B

14 h. Sénégal – Zimbabwe

17 h. Guinée – Malawi

Groupe C

17 h. Maroc – Ghana

20 h. Comores – Gabon

MARDI 11 JANVIER

Groupe E

14 h. Algérie – Sierra Leone

Groupe D

17 h. Nigeria – Egypte

20 h. Soudan – Guinée-Bissau

MERCREDI 12 JANVIER

Groupe F

14 h. Tunisie – Mali

17 h. Mauritanie – Gambie

Groupe E

20 h. Guinée équatoriale – Côte d’Ivoire

Deuxième journée

JEUDI 13 JANVIER

Groupe A

17 h. Cameroun – Éthiopie

20 h. Cap-Vert – Burkina Faso

VENDREDI 14 JANVIER

Groupe B

14 h. Sénégal – Guinée

17 h. Malawi – Zimbabwe

Groupe C

17 h. Maroc – Comores

20 h. Gabon – Ghana

SAMEDI 15 JANVIER

Groupe D

17 h. Nigéria – Soudan

20 h. Guinée-Bissau – Egypte

DIMANCHE 16 JANVIER

Groupe F

14 h. Gambie – Mali

17 h. Tunisie – Mauritanie

Groupe E

17 h. Côte d’Ivoire – Sierra Léone

20 h. Algérie – Guinée Équatoriale

Troisième journée

LUNDI 17 JANVIER

Groupe A

17 h. Cap-Vert – Cameroun

17 h. Burkina Faso – Ethiopie

MARDI 18 JANVIER

Groupe B

17 h. Malawi – Sénégal

17 h. Zimbabwe – Guinée

Groupe C

20 h. Gabon – Maroc

20 h. Ghana – Comores

MERCREDI 19 JANVIER

Groupe D

20 h. Guinée-Bissau – Nigéria

20 h. Egypte – Soudan

JEUDI 20 JANVIER

Groupe E

17 h. Côte d’Ivoire – Algérie

17 h. Sierra Leone – Guinée Équatoriale

Groupe F

20 h. Gambie – Tunisie

20 h. Mali – Mauritanie

Phase finale

Huitièmes de finale : du 23 au 26 janvier 2022

Quarts de finale : les 29 et 30 janvier

Demi-finales les 2 et 3 février

La grande Finale de la CAN 2021 se jouera le 6 février 2022.