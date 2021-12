Covid-19 : Inquiétante flambée du nombre d'infectés, ce 26 décembre

Le nombre d'infectés à la Covid-19 a connu un bond spectaculaire, ce 26 décembre 2021. C'est à croire même que les Ivoiriens ont lâché prise dans l'observation des mesures barrières, en cette période de fêtes.

582 nouveaux cas de Covid-19, ce dimanche

Alors que la troisième vague de la Covid-19 était sur son déclin en Côte d'Ivoire, avec un nombre d'infectés en nette décroissance, la période des fêtes de fin d'année s'est avérée un moment où les Ivoiriens étaient très exposés au virus. En témoigne l'augmentation des cas de la maladie à coronavirus depuis près d'une semaine.

Pour la seule journée du dimanche 26 décembre 2021, l’on enregistre « 582 nouveaux cas de covid-19 », sur 2 195 échantillons prélevés, soit 26,5 % de cas positifs, 38 guéris et 0 décès. Un véritable record eu égard aux statistiques quotidiennement établies par le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie universelle. « À la date du 26 décembre 2021, la Côte d’Ivoire compte donc 64 429 cas confirmés, dont 61 283 personnes guéries, 707 décès et 2 428 cas actifs », précise le communiqué.

Avec cette flambée des cas confirmés, en cette fin d'année, l'on est en droit d'interpeller les populations ivoiriennes sur la nécessité d'observer, en toutes circonstances, les mesures barrières anti-coronavirus pour éviter une propagation outrancière de la pandémie, à l'instar d'autres pays qui en font les frais, ces derniers mois.

Le ministre Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a à juste titre, appelé ses compatriotes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les cantres de vaccinations. D'autant plus que le vaccin demeure à ce jour gratuit, et qu'il est l'un des moyens pour se prémunir contre la maladie.

« Le 25 décembre, 56 214 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 6 822 140 doses du 1er mars au 25 décembre ». La Côte d’Ivoire, faut-il le rappeler, a réceptionné plus de 300 000 doses de vaccins de type Johnson and Jonson la semaine dernière en vue de renforcer le stock de doses disponible contre cette pandémie.