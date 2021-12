Côte d'Ivoire : Pourquoi Gbagbo exige le retour de Soro et Blé Goudé

Le retour au pays de Charles Blé Goudé et Guillaume Soro, coincés en exil en raison de leur démêlé avec la justice ivoirienne, est l'une des revendications majeures des formations politiques ivoiriennes, notamment le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), engagées dans le dialogue politique interivoirien, dont la 5e phase a été ouverte le 16 décembre 2021.

Dialogue politique : Le PPA-CI de Gbagbo demande le retour au bercail de Guillaume Soro et Blé Goudé

Le retour en Côte d’Ivoire de Guillaume Soro et de Charles Blé Goudé est l'une des principales revendications du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo, qui prend part aux côtés des autres partis de l'opposition à la 5e phase du dialogue politique avec le pouvoir d'Alassane Ouattara. Guillaume Soro et Charles Blé Goudé sont deux figures majeures de la crise ivoirienne de 2010-2011.

Selon nos sources, cette demande chère à l'ex-président ivoirien est clairement inscrite dans les propositions écrites déposées auprès du ministère ivoirien de l' Interieur. Cette requête du PPA-CI se justifie par le fait que tout dialogue politique sans la présence au pays et l'implication de l'ex-chef de file des jeunes patriotes et l'ancien-patron de la rébellion des Forces nouvelles "ne sera pas inclusif, encore moins productif".

Guillaume Soro, faut-il le rappeler, est visé par un mandat d'arrêt international lancé par les autorités judiciaires ivoiriennes en plus de sa condamnation à perpétuité le 23 juin 2021 par le tribunal criminel d' Abidjan pour des accusations de tentative de déstabilisation et d'atteinte à l'autorité de l'État. Charles Blé Goudé quant à lui reste toujours bloqué à La Haye dans l'attente de son passeport ivoirien que peine à lui délivrer les autorités ivoiriennes. Ce, en dépit de son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), pour des faits de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en relation avec la crise postélectorale de 2010-2011.

Le COJEP (Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples) de Blé Goudé et le GPS (Générations et peuples solidaires) de Guillaume Soro n'ont pas été conviés à la cinquième phase du dialogue politique dont l'ouverture a eu lieu le jeudi 16 décembre, en présence du Premier ministre Patrick Achi.

Prévue mardi 21 décembre 2021, la phase des discussions sur les problèmes de fond a été reportée de dix jours, soit jusqu’au 27 décembre. Sur les raisons de ce report, un communiqué du gouvernement a fait savoir que plusieurs partis et groupements politiques n’avaient pas déposé dans le délai (17 décembre) leurs propositions de termes de référence, documents qui devraient servir de base de la discussion.