Mali : La Russie réaffirme son apport d'une aide militarisée à Bamako

La Russie réaffirme son soutien au Mali à travers une aide militarisée. Cette déclaration d'un haut fonctionnaire de la diplomatie russe contraste avec des soupçons des Occidentaux sur une présence de mercenaires russes à Bamako.

Mali : Aide militaire russe ou présence de mercenaires de Wagner à Bamako ?

Dans une déclaration conjointe, quinze (15) pays occidentaux, dont la France, s'insurgeaient et condamnaient fermement « le déploiement de mercenaires sur le territoire malien ». Ceux-ci regrettaient en effet que les autorités de la transition au pouvoir au Mali utilisent des fonds publics déjà limités pour rétribuer des mercenaires étrangers au lieu de soutenir les FAMa et les services publics au bénéfice du peuple malien.

Les autorités de la Transition maliennes ont cependant démenti toute présence du groupe paramilitaire russe Wagner, sur leur territoire. D'ailleurs, en marge de la 75e Assemblée générale des Nations Unies, fin septembre, le Premier ministre Choguel Maïga s'était voulu formel à ce sujet : « Moi, je ne connais pas de groupe Wagner. C’est la presse et vous qui le dites. Le jour où le gouvernement malien va signer un accord, et ce n’est pas pour longtemps, on rendra public avec qui on a signé. »

Le porte-parole du gouvernement de Transition a cependant précisé que des « formateurs russes » étaient présents sur le territoire malien dans le cadre d'un accord bilatéral entre Bamako et Moscou.

Piotr Ilichev, Directeur du service du ministère russe des Affaires étrangères pour les organisations internationales, s'est pour sa part confié à l'agence de presse RIA en indiquant clairement dans quel cadre son pays, la Russie, apporte son aide au Mali.

« Nous continuerons de défendre les intérêts légitimes de Bamako aux Nations unies, ainsi que de fournir une assistance active à nos partenaires maliens dans les sphères militaires et militaro-techniques dans le cadre des filières étatiques », a déclaré, lundi, ce haut responsable de la diplomatie russe.

Il faut par ailleurs noter qu'en octobre dernier, la Russie a livré quatre hélicoptères, des armes et des munitions au Mali suivant un accord de coopération commercial conclu entre le Mali et la Russie en vue de combattre les groupes terroristes qui pullulent au Mali.