Côte d'Ivoire : Des automobilistes "en état d'ivresse", verbalisés

En Côte d'Ivoire, au moins 16 personnes ont été testées positives au test d’alcoolémie dont 4 verbalisées pour "conduite en état d'ivresse", dans la nuit du vendredi 24 décembre au samedi 25 décembre 2021.

En Côte d'Ivoire, plusieurs automobilistes ont été contrôlés positifs au test d'alcoolémie le week-end de la célébration de la fête de noël. Selon les informations émanant du ministère des Transports, au moins 16 personnes, dont 4 verbalisées pour "conduite en état d'ivresse", ont été testées positives sur les 165 automobilistes contrôlés à l'aide de l'éthylomètre.

Le commissaire divisionnaire Touré Abdul-Kader, qui a dirigé l'opération en compagnie des services de la Préfecture de police d' Abidjan, indique que plusieurs communes du District d' Abidjan ont été investies, dont celles de Yopougon et de Cocody. Les services du ministère rapportent que ce déploiement a permis "de sensibiliser les populations à la sécurité routière, de contrôler le taux d’alcool des conducteurs et de faire la surveillance du réseau routier".

Il faut préciser que cette vaste opération s'inscrit dans le cadre de la campagne de sécurité routière instituée par le ministère des Transports, la Police spéciale de la sécurité routière (PSSR), appuyés par l'office nationale de la sécurité routière (OSER).

L’objectif visé, insiste le ministère des Transports, est de pouvoir extirper de la route les conducteurs indélicats, afin de réduire considérablement le nombre d’accidents en cette période de fêtes de fin d’année. Dans la soirée, lors du réveillon de Noël, les différentes équipes de la PSSR et des services de police des commissariats ont sillonné les communes de Cocody et de Yopougon. Rappelons que le ministre des Transports, Amadou Koné, a appelé récemment l’ensemble de la communauté nationale à une mobilisation générale et à l'adoption d'un comportement responsable sur la route, en vue d'inverser la courbe des accidents de la route sur toute l'étendue du territoire ivoirien.