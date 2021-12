RDC : Plusieurs rebelles de l' ADF mis en déroute en Irumu

Des combats opposant l'armée régulière de la République démocratique du Congo (RDC) ont fait au moins sept rebelles tués dimanche 26 décembre 2021 dans le territoire de l'Irumu.

RDC : L'armée régulière met en déroute des rebelles de l'ADF dans l'Ituri

Les Forces armées de la République démocratique du Congo mènent une vaste opération dirigée contre les rebelles de l' ADF très actifs dans les provinces de l'est du pays. Selon Radio Okapi, un média local, une opération menée dans la nuit du dimanche 26 décembre dernier 2021 a permis la neutralisation d'au moins sept insurgés et plusieurs armes d'assaut récupérées. Les accrochages ont eu lieu dans le village de Bandindese à 18 kilomètres de Komanda dans le territoire d’Irumu

Depuis environ une semaine, l’armée organise des patrouilles des combats et de reconnaissance dans les localités situées le long du tronçon Komanda- Luna, affirme le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. "C’est dans le cadre de ces opérations que l’armée a surpris dimanche certains rebelles des ADF en errance dans la forêt vers la localité de Bandindese", révèle l'officier, selon qui après quelques heures de combats entre les deux parties, les FARDC ont mis en déroute ces hommes armés. Le bilan avancé par le porte-parole du détachement des forces régulières congolais fait état "de sept morts dans le rang de l’ennemi et de deux armes du type AK 47 récupérées", précisant que parmi les victimes figurent des étrangers de nationalité somalienne et tchadienne.

Selon la même source, les opérations militaires se déroulent également vers les localités de Ndimo et de Ndalya dans la même zone. L’armée affirme avoir neutralisé trois rebelles et récupéré cinq armes ainsi que des armes lourdes en l’espace de trois jours. Ces opérations visent à pacifier cette entité territoriale où ce groupe armé est très actif et à sécuriser les personnes et leurs biens sur le tronçon Luna-Komanda.