Collision de 2 cars SBTA à Gagnoa : SOS lancé en faveur d’une victime

Une victime de l'accident survenu entre deux cars de la compagnie de transport SBTA sur l’axe Gagnoa - Soubré est dans le coma depuis plusieurs jours au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Cocody. Ses parents appellent à l'aide pour sauver la vie de la jeune femme.

L'étudiante Kpalou Libre Carelle, une rescapée de l’accident entre deux cars SBTA, dans le coma

Kpalou Libre Carelle a besoin de secours. Cette jeune étudiante est une rescapée de l'accident impliquant deux cars de transport de la compagnie SBTA, entrés en collision sur la ligne Gagnoa-Soubré le 22 décembre 2021. Le drame a causé sept morts et 45 blessés.

“Vue la gravité de son état, elle a été transférée au CHU de Treichville, ensuite pour raison de place, elle s'est retrouvée au CHU de Cocody. Depuis 3 jours elle se trouve dans un coma profond aux mains de sa famille, qui est déjà éprouvée financièrement. Selon la RTI, les victimes seraient prises en charge, mais en ce qui la concerne, ce n'est pas le cas”, annonce la plateforme Stop Incivisme Sur La Route, ce lundi 27 décembre 2021.

“Nous lançons donc un appel aux autorités et à toutes personnes de bonne volonté de lui venir en aide afin de sauver la vie de cette jeune étudiante pleine de vie, qui se meurt en ce moment au CHU de Cocody", lance la plateforme de secours.

Pour rappel le drame s’est produit le 22 décembre 2021 aux environs de 15 h, dans la localité de Liliyo, à 46 kilomètres de Soubré, sur l’axe Soubré-Gagnoa.

Selon le bureau des enquêtes et analyses accidents du ministère des Transports, il ressort des premiers rapports que cet accident a impliqué trois véhicules, deux autocars de la société SBTA et un ensemble articulé composé d’un tracteur routier et d’une semi-remorque.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a exprimé les sincères condoléances du gouvernement aux parents des victimes décédées et a formulé des vœux de prompt rétablissement aux blessés qui ont rapidement été pris en charge par les services de secours et de santé.

Il a félicité les forces de l’ordre, les pompiers civils et les agents de santé pour la promptitude avec laquelle ils ont réagi après le drame, permettant ainsi de sauver des vies.

En cette période de fêtes de fin d’année qui donne lieu à un intense trafic de passagers et de marchandises, avec un flux important de véhicules sur les routes, le gouvernement invite les transporteurs, les conducteurs et l’ensemble des usagers de la route à la prudence et au strict respect des règles de la circulation routière.