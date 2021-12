9 mois après le décès Hamed Bakayoko, Sidiki Konaté se souvient

Le ministre Sidiki Konaté a eu ce lundi 27 décembre 2021, une pensée à l'endroit de feu Hamed Bakayoko, l'ancien Premier ministre ivoirien décédé le 10 mars des suites d'un cancer fulgurant.

L'hommage de Sidiki Konaté à Hamed Bakayoko en cette période de fin d'année

En cette période marquant les festivités de fin d'année, Sidiki Konaté s'est souvenu de l'ex-Premier ministre ivoirien Hamed Bakayoko, surnommé le Golden Boy. L'ex-chef du gouvernement ivoirien, bien connu des classes les plus défavorisées pour ses actions sociales, est décédé le 10 mars 2021, à Fribourg en Allemagne, des suites d'un cancer fulgurant à l'âge de 56 ans.

Dans une brève publication sur sa page Facebook, Sidiki Konaté a eu des pensées pieuses pour l'illustre disparu à la mémoire duquel il a formulé des prières ainsi qu'à l'endroit de sa famille. "Pensées fortes et prières pour toi en cette fin d’année. Sans oublier ta famille", a posté l'ancien ministre ivoirien des PME. Et l'ex-rebelle de conclure : "Salam salam , En Dieu seul nous croyons".

Il faut rappeler que le décès de l'ancien Premier ministre Hamed Bakayoko a été l'un des événements les plus douloureux vécus en Côte d'Ivoire en 2021. Sa disparition soudaine avait suscité de l'émoi tant au niveau de la classe politique que dans le milieu du showbiz ivoirien. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et autre Pascal Affi N'guessan, tous avaient eu des mots de compassion à l'endroit de la famille politique et biologique du défunt.

Au niveau culturel, Alpha Blondy, Fally Ipupa, Sidiki Diabaté et bien d'autres stars se sont réunies à Abidjan, devant près de 30 000 personnes, pour célébrer la mémoire de l'ex-maire d'Abobo. «C’était véritablement le parrain de la culture, explique A’salfo, le leader du groupe Magic System. Il était le ministre de la Culture bis : disponible, toujours présent quand on le sollicitait. Le monde artistique lui devait bien ça. ». Feu Hamed Bakayoko a été inhumé le vendredi 19 mars à Séguela, dans la stricte intimité familiale.