CAN 2022 : Programme complet des matchs amicaux des 24 sélections

CAN 2021 - Voici le programme de préparation, matchs amicaux et la date de départ pour le Cameroun des 24 pays qualifiés pour la compétition.

Matchs amicaux et programme de préparation des pays qualifiés à la CAN 2021

Algérie

Début du stage le 27 décembre à Doha (Qatar)

Amicaux : Gambie (1er janvier), Ghana (5 janvier)

Départ pour le Cameroun : 6 janvier

Burkina Faso

Début du stage le 26 décembre à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)

Amicaux : Mauritanie (30 décembre), Tunisie (3 janvier)

Départ pour le Cameroun : 4 janvier

Cameroun

Début du stage le 27 décembre

Amical : Guinée Bissau (3 janvier)

Cap-Vert

Début du stage le 26 décembre à Praia, puis second stage au Maroc du 29 décembre au 4 janvier.

Amicaux : Maroc (31 décembre) et Tunisie (à confirmer)

Comores

Début du stage le 25 décembre à Djeddah (Arabie Saoudite)

Amicaux : Côte d’Ivoire (31 décembre), Malawi (4 janvier)

Départ pour le Cameroun : 5 janvier

Côte d’Ivoire

Début du stage le 27 décembre à Djeddah (Arabie Saoudite)

Amicaux : Comores (31 décembre), Mali + une équipe locale

Départ pour le Cameroun : 6 janvier

Ethiopie

Arrivée au Cameroun dès le 26 décembre

Amical : possible match contre le Soudan, date à déterminer

Gabon

Stage du 27 décembre au 6 janvier à Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Amicaux : match contre un club local (2 janvier), Mauritanie (4 janvier) Ouganda ou Tunisie à déterminer

Gambie

Début du stage le 27 décembre à Doha (Qatar)

Amicaux : Algérie (1er janvier), Syrie (5 janvier)

Ghana

Stage à partir du 22 décembre à Doha (Qatar)

Amicaux : 3 matchs dont l’Algérie (5 janvier)

Départ pour le Cameroun : 7 janvier

Guinée

Début du stage le 27 décembre à Kigali (Rwanda)

Amicaux : Rwanda à deux reprises les 2 et 6 janvier

Départ pour le Cameroun : 7 janvier

Guinée Bissau

Arrivée au Cameroun le 1er janvier

Amicaux : Cameroun (3 janvier)

Malawi

Stage en Arabie Saoudite depuis le 23 décembre

Amicaux : Mali (date à déterminer) et Comores (4 janvier)

Mali

Stage en Arabie Saoudite

Amicaux : Côte d’Ivoire et Malawi

Maroc

Début du stage le 27 décembre à Rabat

Second stage du 2 au 7 janvier à Malabo (Guinée Equatoriale) à confirmer selon la situation sanitaire

Amicaux : Cap-Vert (31 décembre), Guinée Equatoriale (6 janvier) à confirmer

Mauritanie

Stage à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) du 26 décembre au 6 janvier

Amicaux : Burkina Faso (30 décembre), Ouganda, (1er janvier), Gabon (4 janvier)

Sénégal

Début du stage le 27 décembre à Dakar, puis départ pour un stage au Rwanda le 31 décembre

Amical : le 3 janvier contre un adversaire à déterminer (le Rwanda ?)

Départ pour le Cameroun : 4 janvier

Soudan

En regroupement depuis le 14 décembre

Possible stage en Ethiopie ou départ direct au Cameroun

Amical : possiblement Ethiopie et Zimbabwe

Tunisie

Stage à Tunis du 26 au 30 décembre, puis second stage à Dubaï (Emirats Arabes Unis) à partir du 2 janvier

Amicaux : deux matchs contre le Gabon, le Burkina Faso (ou le Cap-Vert)

Départ pour le Cameroun : 8 janvier

Zimbabwe

Départ pour le Cameroun dès le 29 décembre

Amicaux : 2 janvier (possiblement contre le Soudan) et 4 janvier contre un adversaire à déterminer.

PS: Programmes non valables pour les pays suivants: Egypte, Nigeria, Guinée Équatoriale, Sierra Leone.

