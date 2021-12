CAN 2021: Le Cameroun, le Burkina et l'Algérie débutent leur préparation

CAN 2021 - Le Burkina Faso, le Cameroun et l'Algérie ont entamé depuis le 26 décembre, pour les Etalons et le 27 pour les deux autres, leur programme de préparation.

Programme de préparation CAN 2021: Les Lions indomptables réunis au Complexe Mundi de Yaoundé

En raison du contexte sanitaire compliqué avec certaines frontières fermées, le programme de préparation n’est toutefois pas totalement bouclé, car il pourrait y avoir des modifications plus tard et plusieurs changements peuvent encore intervenir en fonction de l’évolution de la situation.

Début de regroupement lundi pour les joueurs Camerounais convoqués pour la CAN 2021. Mercredi dernier, le sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun, Antonio Conceiçao, avait rendu publique sa liste des 28 joueurs pour la CAN.

A deux semaines de leur entrée à la Coupe d’Afrique des Nations 2021, les Lions Indomptables sont réunis au Complexe Mundi de Yaoundé. Au programme de ce mardi, tests covid-19 et bilan cardiaque pour les joueurs en matinée. « Cet après- midi, certains joueurs effectueront une séance de gymnastique avec le préparateur physique », apprend-on. Au moins 17 joueurs parmi les 28 sélectionnés sont déjà présents au lieu du regroupement.

Par ailleurs, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi a dévoilé vendredi une liste de 28 joueurs pour la CAN au Cameroun (9 janvier-6 février), l'attaquant Yacine Brahimi y faisant son grand retour après s'être illustré avec la sélection bis qui vient de remporter la Coupe arabe au Qatar.

L'equipe algérienne en stage depuis le 27 décembre, est conduite par l'attaquant de Manchester City Riyad Mahrez aux côtés des indéboulonnables Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, auteur de l'unique but qui avait offert la dernière CAN aux Fennecs en 2019 aux dépens du Sénégal.

Le sélectionneur s'appuie sur la même ossature qui cumule les succès depuis trois ans et surtout ne perd plus. L'équipe nationale pourrait battre le record du monde d'invincibilité pendant la compétition.

15 joueurs présents sur la liste avaient été sacrés champions d'Afrique en Egypte. 12 des vainqueurs de la coupe arabe la semaine dernière sont reconduits.

Enfin, les Étalons du Burkina sont arrivés à Abu Dhabi aux Emirats Arabes Unis lundi à 18h (heure locale) ou 14h (heure du Burkina) pour entamer un stage de préparation qui les conduira à la CAN Cameroun 2021. Ils ont décollé de Ouagadougou au petit matin du lundi à 4h50 avec une escale technique au Caire en Egypte.

Le stage a démarré effectivement le 28 décembre à 17 heures (heure locale) par une première séance de récupération et de décrassage, après le long voyage.

Voici le programme de préparation de l'Algérie, le Burkina Faso et le Cameroun :

Algérie :

Début du stage le 27 décembre à Doha (Qatar)

Amicaux : Gambie (1er janvier), Ghana (5 janvier)

Départ pour le Cameroun : 6 janvier

Burkina Faso :

Début du stage le 26 décembre à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)

Amicaux : Mauritanie (30 décembre), Tunisie (3 janvier)

Départ pour le Cameroun : 4 janvier

Cameroun :

Début du stage le 27 décembre

Amical : Guinée Bissau (3 janvier)

