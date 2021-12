Interdit d'exercer au Cameroun: Koné Dossongui rétabli dans ses droits

Fondateur d’Atlantic Financial Group, le groupe propriétaire des banques Atlantique, l'Ivoirien Koné Dossongui vient d'être rétabli dans ses droits, quatre (4)mois après avoir été interdit d'exercer au Cameroun.

Banque Atlantique du Cameroun : Koné Dossongui totalement blanchi

C'est une nouvelle réjouissante pour Koné Dossongui, magnat de la finance internationale. En août 2021, la Commission bancaire de l’Afrique centrale (COBAC) faisait savoir aux dirigeants de la Banque Atlantique Cameroun sa décision d'interdiction d’exercice de leurs fonctions d'administrateurs et de dirigeants de l’établissement bancaire. Il en sera pareil en novembre 2021, pour les administrateurs et dirigeants de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Mali (BICIM).

Il était reproché à ces derniers des activités non conformes aux normes bancaires en vigueur. Pour protester contre ces décisions lourdes de conséquences pour son groupe financier, Koné Dossongui avait alors saisi la Cour de justice de la CEMAC. Statuant publiquement, mardi 28 décembre 2021 à N'Djamena (Tchad), en matière de sursis à exécution, en appel et en dernier ressort, le tribunal de la CEMAC a ordonné le sursis à exécution de la décision COBAC D-2021/212 du 27 août 2021, portant démission d'office du conseil d'administration, de M. Léon Konan Koffi et de l'ensemble des membres du conseil d'administration de la banque Atlantique du Cameroun (BACM).

La décision prise par la juge Julienne Elenga Ngoporo et sa Cour précise que "cette ordonnance est exécutoire de plein droit et n'est pas susceptible de recours". Elle annule successivement les quatre décisions prises par la COBAC. Les juges du tribunal suprême de l’Afrique centrale estiment que les décisions ont été prises, entre autres, en « violation des dispositions de la charte de conduite des Missions de Contrôle sur place de la COBAC ».

« Le cinquième moyen est pris de ce que la Commission bancaire a statué ultra petit parce que le grief portant sur la violation de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB / FT) n'apparaît pas dans l'énumération des griefs faite dans les lettres de convocation », stipule l'ordonnance n°005 du 28 décembre 2021. Une grande victoire pour l'homme d’affaires ivoirien Koné Dossongui qui a démarré, en novembre 2021, la construction d’une cimenterie de 1 million de tonnes au Cameroun et qui projette des projets importants de plusieurs centaines de milliards de FCFA en 2022.

Seul investisseur africain qui, après avoir repris les filiales de BNP Paribas (banque française) en 2020, les a valorisées à plus de 100 milliards CFA, Koné Dossongui a lancé, en 2021, divers chantiers en Afrique, dont une usine de capacité de transformation de cacao de 64 000 Tonnes au Cameroun, et deux cimenteries en Côte d’Ivoire, d’une capacité cumulée de 3 millions de tonnes.