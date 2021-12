Alassane Ouattara "gâte" les chefs Atchans et Attiés

Le président Alassane Ouattara, à travers le ministre-gouverneur Beugré Mambé, a fait don de plusieurs kits alimentaires aux couches défavorisées du district autonome d’Abidjan.

Le chef Adobi Aké exprime sa reconnaissance au président Ouattara et à Beugré Mambé

Cet acte de haute portée sociale a été lancé le lundi 27 décembre 2021 par le ministre-gouverneur Beugré Mambé, en présence des chefs de communauté, des guides religieux et du personnel administratif du district d’Abidjan, à l'espace Canal aux bois sis à Treichville carrefour Solibra. Ce sont au total dix chefs de villages Atchan et Akié qui ont reçu à titre symbolique deux bouteilles de liqueur, un sac de riz de 50 kg, un bidon d’huile de 20 litres, du sel de 20 kg de la tomate et un bœuf. Les guides religieux et le personnel administratif du district d’Abidjan sont repartis aussi les bras bien chargés.

Le ministre-gouverneur Beugré Mambé a tenu à mettre en relief le programme social du président de la République, Alassane Ouattara. En effet, le programme tourne autour de la solidarité. C'est d'ailleurs pour cette raison que chaque fin d’année, le chef de l'État a décidé de soutenir les ménages défavorisés afin de leur permettre de passer de belles fêtes de fin d’année. « Beugré Mambé a souhaité que ces kits alimentaires « parviennent aux couches défavorisées », avant d' inviter les différents responsables à se mettre au service de leurs administrés dans l’humilité.

Au nom des têtes couronnées présentes à la cérémonie, le chef Adobi Aké Placide Guy-Marie, du village d'Akouai, a exprimé ses remerciements au président Alassane Ouattara ainsi qu’ au ministre-gouverneur pour la solidarité qu'ils ne cessent de leur témoigner. « L'honneur m'échoit de prendre du haut de cette tribune, la parole au nom des chefs traditionnels du district autonome d'Abidjan pour exprimer notre infinie gratitude au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, notre frère, pour nous avoir associés à cette importante cérémonie de lancement de don de kits alimentaires en cette fin d'année. Notre joie est d'autant plus grande, en témoigne la mobilisation exceptionnelle de toute la chefferie Atchan et Attié », s’est réjoui le chef du village d’Akouai-Agban.

Il a demandé au gouverneur Mambé de porter le message de reconnaissance des chefs Atchans et Attiés d' Abidjan auprès du président pour toutes ses actions de solidarité et de développement en faveur de leurs populations respectives. "Vous êtes notre référent et vous pouvez compter sur notre soutien sans faille. Partout où vous aurez besoin de nous, quelle qu'en soit l’heure, nous serons là pour vous et avec vous ", a rassuré le chef Adobi Aké.